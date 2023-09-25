Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ operasyonunun ardından Ermenistan'a kitlesel göç başladı

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a dönük askeri harekatının ardından, bölgede yaşayan Ermeniler'in Ermenistan'a doğru kalabalıklar halinde göç etmeye başladığı belirtildi.

Ermenistan hükümeti, dün saat 22.00 itibariyle Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a 1050 kişinin giriş yaptığını kaydetti.

Dağlık Karabağ'ın Ermeni liderleri, bölgede yaşayan 120 bin Ermeni'nin infaz ve etnik kırım korkusu nedeniyle Azerbaycan yönetimi altında yaşamak istemediğini ifade etti.

Geçtiğimiz hafta, Azerbaycan bölgeye dönük 24 saat süren bir operasyon düzenlemiş, ardından bölgede ateşkes ilan etmişti.

Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin Ermeni lideri Samvel Şahramanyan'ın danışmanlarından David Babayan, Reuters'a yaptığı açıklamada, bölgedeki Ermenilerin, Azerbaycan'ın kendilerine eşit yurttaşlık haklarını vereceğine dair taahhütünü kabul etmediklerini belirterek, "Halkın yüzde 99,9'u tarihsel topraklarımızdan ayrılmayı tercih ediyor" dedi.

Karabağ'ın Ermeni yöneticileri, Azerbaycan'ın harekatı nedeniyle yurtsuz kalanların Rus barış güçleri tarafından Ermenistan'a refakat edileceğini aktardı.

Dün itibariyle Ermenistan sınırına Dağlık Karabağ'dan birçok aracın yığıldığı bildirildi. Ermenistan, pazar akşamı 377 sığınmacının ülkeye giriş yaptığını kaydetti.

Paşinyan: Kitlesel göç kaçınılmaz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yaptığı son ulusa sesleniş konuşmasında, bölgede kitlesel göçün kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin evlerinde yaşaması için gerekli koşullar sağlanmazsa ve etnik kırıma karşı koruma mekanizmaları geliştirilemezse, yaşamlarını ve kimliklerini korumak isteyen Ermeniler'in bölgeden ayrılma ihtimali artacak" ifadelerini kullandı.

Ermenistan, Azerbaycan'ın askeri operasyonunda 200'den fazla kişinin öldüğünü, 400 kişinin yaralandığını açıklamıştı.