Kanada parlamentosunda skandal: Waffen SS üyesi Ukraynalı ayakta alkışlandı

Kanada Parlamentosu'nda cuma günü, Yahudi soykırımında büyük bir rolü olan Nazi birliği Waffen SS'in bir üyesi tüm meclis üyeleri tarafından ayakta alkışlandı.

Olayın yaşandığı sırada Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de mecliste bulunuyordu.

Cuma günkü oturumun açılışını yapan Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota, oturuma katılan Zelenskiy'e "hoşgeldin mesajı" kapsamında, o sırada parlamentoda bulunan Yaroslav Hunka adında 98 yaşındaki eski bir askeri işaret ederek, kendisini "İkinci Dünya Savaşı'nda Ruslara karşı Ukrayna'nın bağımsızlığı için savaşan ve bugün 98 yaşında dahi Ukraynalı askerleri destekleyen bir gazi" olarak tanıttı.

Rota, "Hunka bir Ukraynalı kahraman, bir Kanadalı kahraman, ona tüm hizmetleri için teşekkür ederiz" diye konuştu. Rota'nın bu konuşmasının ardından Zelenskiy, Trudeau, Başbakan Yardımcısı Chrytia Freeland'in yanı sıra muhalefet partinin tüm liderleri, meclis üyeleri ve senatörler ayağa kalkarak Hunka'yı alkışladı.

Waffen SS üyesi bir savaş suçlusu

Olayın hemen ardından Hunka'nın bir savaş suçlusu olduğu ortaya çıktı. Hunka'nın 2. Dünya Savaşı'nda bir Nazi birliği olan Waffen SS'in 14. Galizien Tümeni'nde yer aldığı öğrenildi. Galizien Tümeni, ırkçı Ukrayna Milliyetçiler Örgütü (OUN) üyesi olan Ukraynalı askerlerden oluşuyordu.

1943 yılında Heinrich Himmler tarafından kurulan 14. Waffen SS Galizien Tümeni askerleri, Nazi toplama kamplarında eğitim almış ve Polonyalı, Yahudi ve Slovaklara dönük kitlesel katliamlar gerçekleştirmişti. SS üyelerinin tamamı, savaş sonrasında Nürnberg Mahkemeleri'nde savaş suçlusu ilan edilmişti.

Yahudi örgütleri, olayın ardından açıklama yaparak, Kanada parlamentosundan özür dilemesini talep etti. Simon Wiesenthal Merkezi, yaptığı açıklamada, "Bu kişinin Kanada Parlamentosu'na nasıl girdiğine, Meclis Başkanı tarafından nasıl tanındığına ve bu kişinin nasıl ayakta alkışlandığına dair bir açıklama getirilmeli" dedi.

Trudeau'dan 'Zelenskiy'le haberimiz yoktu' iddiası

Trudeau ve muhalefet liderleri, skandal olayın içinden sıyrılmaya çalışarak, Meclis Başkanı'nın alkış çağrısında bir rolü olmadıklarını ve Hunka'nın bir Waffen SS üyesi olduğundan haberi olmadıklarını iddia etti. Meclis üyelerinden Karina Gould da, Trudeau'nın Hunka'yla hiç tanışmadığını öne sürerek, "Bu yaşananlardan dolayı oldukça endişeliyim. Meclis üyelerini, bu olayı siyasetleştirmekten kaçınmaya çağırıyorum" diye konuştu.

Trudeau'ysa, skandalla hiçbir ilgisinin olmadığını söyleyerek, ne kendisinin ne de Zelenskiy'in heyetinin meclis başkanının planından haberdar olmadığını ileri sürdü. Trudeau, Meclis Başkanı Rota'ya özür mesajı yayınlamasını önerdiğini söyledi.

Meclis Başkanı'ndan özür mesajı

Meclis Başkanı Rota, pazar günü kısa bir özür mesajı yayınlayarak, Hunka'nın mecliste alkışlanmasına ilişkin tüm sorumluluğu kabul ettiğini söyledi. Rota, "Olayın ardından daha fazla bilgi sahibi olarak mecliste aldığım karardan pişmanlık duydum" dedi.

Rota, "Meclis üyeleri ve Ukrayna heyeti dahil olmak üzere kimse benim mecliste yaptığım hareketten önceden haberdar değildi. Bu inisiyatif tamamen kendime aitti" ifadelerini kullandı.