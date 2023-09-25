Yeşil Sol Parti'nin yeni adının Demokratik Halklar Partisi olduğu öğrenildi.
Partinin bugün devam eden Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında isim değişikliğinin onaylandığı bilgisine ulaşıldı.
Öte yandan partide MYK toplantısı devam ediyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi belli oldu
Yeşil Sol Parti'nin MYK toplantısında partinin yeni isminin netleştiği belirtildi. Partinin yeni isminin Demokratik Halklar Partisi olduğu öğrenildi.
Haber Merkezi
Yeşil Sol Parti'nin yeni adının Demokratik Halklar Partisi olduğu öğrenildi.
Partinin bugün devam eden Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında isim değişikliğinin onaylandığı bilgisine ulaşıldı.
Öte yandan partide MYK toplantısı devam ediyor.