Güne soL'dan bakın: 25 Ekim 2023

Gazze'de 19. gün: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 6 bini geçti

Gazze'de silahlı milisler tarafından İsrail'e karşı başlatılan operasyonun 19. gününde Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 546'ya yükseldi.

Derslerin bitişi geceyi bulunca MEB çözümü 'Siz de daha az okuyun' demekte buldu

Binaları sağlam olmayan okullardaki öğrenciler çevre okullara taşınınca ders bitiş saatleri 21.45'i bulmuştu. Bakanlık çözümü ders saatlerini 45 dakikadan 30 dakikaya indirmekte buldu.

Çanakkale'de KYK yurdunda şüpheli ölüm

Eskişehir'de iki öğrencinin intiharının ardından Çanakkale'de de bir üniversite öğrencisi KYK yurdunda şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet’in 100. yılında çiftçi borç batağında, toprakları ipotekli

Cumhuriyet’in 100. yılında bu topraklarda üreten, eken, biçenler borç batağında.

Eskişehir’deki öğrenciler anlatıyor: 'Her intihar bir başka öğrenciyi etkiliyor'

Eskişehir'deki öğrenciler bir hafta içinde iki farklı intihar vakasını soL'a anlattı: "Yaşanan her intihar bir başka öğrenciyi etkiliyor."

TKP: Bu ülkeyi holdinglerin ve tarikatların elinden alacağız

Türkiye Komünist Partisi, Cumhuriyet'in 100. yılı için İstanbul, Ankara ve İzmir'de yürüyecek.

İmam Hatip Lisesi müdür yardımcısı kadınları ve laikliği hedef aldı

Tarsus Barbaros Anadolu İmam Hatip Lisesi müdür yardımcısı Hilmi Tuzcu hem kadınları hem de laikliği hedef aldı.

100. yılında ‘Alman Ekimi’

Almanya’da 1919-1923 devrimci dönemi kapansa da, Almanya Komünist Partisi mücadelesine devam edebildi.

Siyaset, aşiret, ticaret: Kürt aşiretler AKP'li yıllarda yeniden güçlendi Aşiretlere yakından bakınca AKP'nin Kürt siyasetinin fotoğrafı ortaya çıkıyor. Aşiret, siyaset ve ticaret üçgeninde ilerleyen AKP feodal yapıyı kullanırken muhalefet duruma ayak uyduruyor. Haber Siyaset, aşiret, ticaret: Kürt aşiretler AKP'li yıllarda yeniden güçlendi

İsrail’in savaşları 5 | Filistin halkının görkemli direnişi: İntifada

İsrail yayılmacılığı işgal ve katliamlarını sürdürürken Filistin halkının direndiği dönemdi İntifada. Yaşamak için kitlesel olarak ve büyük bir öfke ile savaşmaktan başka yol kalmamıştı.

7 Ekim’in gizemleri

Hamas rehineleri serbest bırakır ve İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ederken birçok soru cevapsız kalıyor.