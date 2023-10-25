Derslerin bitişi geceyi bulunca MEB çözümü 'Siz de daha az okuyun' demekte buldu

Binaları sağlam olmayan okullardaki eğitim öğretim faaliyetlerine apar topar çevre okullara taşınarak devam edilirken, derslik yetersizliği nedeniyle ikili eğitim yapılması öğrenci ve öğretmenlerin okuldan gece karanlığında çıkmasına yol açmıştı.

Ankara Mamak'ta okul binaları depreme karşı güçlendirme yapılacağı gerekçesiyle boşaltılan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Mamak MTAL'e taşınmış ve burada derslik yetersizliği nedeniyle bir okul sabah bir okul öğlen derslere başlamış ve derslerin bitişi 21.45'i bulmuştu.

İstanbul'da da binası riskli bulunarak boşaltılan okullardan Pendik Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin taşındığı Pendik İTO Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ders saatlerinin 14.30-21.35 arasına çekildiğini soL gündeme getirmişti.

Gece karanlığında okuldan çıkmak zorunda bırakılan öğrenci ve öğretmenlerin tepkilerinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı soruna çözüm olarak ders saatlerinin süresini kısalttı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 10 Ekim tarihinde 81 il valiliğine gönderilen yazıda "yık-yap ve güçlendirme kapsamına alınarak başka bir okulun binasına taşınan ya da başka bir okulun kendi binasına taşınması veya öğrenci yoğunluğu nedenleriyle ikili öğretim kapsamına alınan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarda" 45 dakikalık ders saatinin 30 dakika olarak uygulanabileceği belirtildi.

Böylece ikili öğretim kapsamına alınan okullardaki öğrenciler okuldan biraz daha erken çıkacaklar ama gördükleri eğitim süresi de kısalmış olacak.