İmam Hatip Lisesi müdür yardımcısı kadınları ve laikliği hedef aldı

Mersin Tarsus’da pazar günü kendini “Ashabı Kehf platformu” olarak tanıtan bir kitle, İsrail’in Filistin’e saldırılarını protesto edileceği söylemi üzerinden Tarsus Yarenlik alanında basın açıklaması yaptı.

Başkanlığını Tarsus Barbaros Anadolu İmam Hatip Lisesi müdür yardımcısı Hilmi Tuzcu’nun yaptığı grup motor ve araç konvoyu oluşturdu. Lise müdür yardımcısı Tuzcu yaptığı konuşmada hem kadınları hem de laikliği hedef aldı.

Tuzcu şunları söyledi:

“Gazze’de şehit olan çocuklara mı acıyalım, Tarsus Yarenlik alanında üryan (çıplak) dolaşanları mı acıyalım, vallahi burası daha çok acınacak halde. Onlar cennete gidiyor, ama burada gelip oturulacak hal yok. Ninesi oğlanı göstermezken, torunu göstermeyecek yer kalmadı. Hadi çocuklar gençler biraz anladım bir eş bir şey olacak, ya bu ellisindeki bu ablalara, bacılara, ablalara ya bunların kocasına ne oluyor?”

Bunun üstüne Eğitim Sen Tarsus Şubesi bir açıklama yayınlayarak konuya tepki gösterdi. Şube’den yapılan açıklama şöyle oldu:“Laik yaşamı, eşit yurttaşlığı, kılık kıyafet serbestliğini hedef alan bu tür yaklaşımları kınıyor, yetkililerden halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, kadınları hedef gösteren bu gruplar hakkında yasal işlem başlatmalarını bekliyoruz.”