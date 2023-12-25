Güne soL'dan bakın: 25 Aralık 2023

Türkiye'de nasıl zengin olunur: Mağaradan saraya SANKO'nun köşeyi dönme öyküsü

Gaziantep'in işgalden kurtuluşunun 102'nci yılında kent, bu defa sermayenin işgali altında. Amiral gemisi: SANKO. Öykü tanıdık: Özal, AKP, Gülenciler, yetmez ama evet'çiler, ve ölüp giden işçiler...

301 madencinin öldüğü Soma maden faciasından 9 yıl sonra 28 kamu görevlisine dava açıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te 301 işçinin hayatını kaybettiği katliamla ilgili Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 28 kamu çalışanı hakkında kamu davası açıldığı bildirildi.

Sivas Katliamı davasının mahkemeden düşme gerekçesi: 'O tarihte insanlığa karşı suç tanımı yoktu'

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Sivas Katliamı davasının zaman aşımından düşürülmesinin gerekçesi olarak, o tarihte TCK'de 'İnsanlığa karşı suç' tanımının ve yaptırımının bulunmamasını gösterdi.

Kadir Has Üniversitesi'nde 'ayakkabı' tartışması büyüdü: Öğrenciler 'Hocamızın yanındayız' dedi

Kadir Has Üniversitesi’nde bir akademisyen, ibadethanedeki kişilerin ayakkabılarını kendi odasının önüne koymasına tepki gösterdi. Büyüyen tartışmaya Erdoğan'ın danışmanı da dahil oldu.

Yüzde 25'lik ilaç zammı etiketlere yansıdı

İlaç fiyatlandırmasında kullanılan avro kuru yüzde 25 arttı. İlaç krizine neden olan zam, bugün yürürlüğe girdi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu: Açlık sınırı 16 bin, yoksulluk sınırı 46 bin

Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı aralık ayında 835 lira daha artarak 16 bin 483 liraya kadar yükselirken, yoksulluk sınırı da 47 bin lira sınırına yaklaştı.

İş makinası uçuruma yuvarlandı: 4 kişi hayatını kaybetti

Ağrı'da kar nedeniyle kapanan yolu açma çalışmasına katılan iş makinesinin uçuruma yuvarlandı. İş makinesinde bulunan 1 operatör ve 3 yurttaş hayatını kaybetti.

TKP'nin arıtma cihazı da çaresiz çünkü 15 gündür su yok: Gümüşgöze

Defne’nin Gümüşgöze Mahallesi’nde 15 gündür sular kesik. TKP’nin kurduğu su arıtma cihazı da bu yüzden çalışmıyor. TKP Defne belediye başkan adayı Hasırcı bugün mahallede halk toplantısına katıldı.

ABD Kızıldeniz'de yalnız kaldı: Operasyon çağrısına müttefiklerden ret

ABD'nin Kızıldeniz'de Husilerin nakliyat gemilerine saldırılarına karşı donanma koalisyonu çağrısı yapan ABD'ye birçok ülke olumsuz yanıt verdi.

Süreç 2014'te başlamıştı: Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti açıldı

2014 yılında ilahe süreci başlayan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

Davutoğlu derin 'koltuk' stratejisine devam ediyor: Cumhur’a yaktığı yeşil ışık sönmedi

Davutoğlu, seçimin hemen ardından Bahçeli’yle yakınlaştı, Erdoğan’a özlemini dile getirdi. Cumhur İttifakı'nda koltuk için 'derin stratejisini' yürütüyor.

TKP’den 'Kızıl Goncalar' değerlendirmesi: 'Korktukları akçeli ilişkilerini, nüfuzlu yerlerini kaybetmek'

Kızıl Goncalar dizisinin kimi, neden rahatsız ettiği sorusunu ele alan TKP'nin Sesi yayınında, tarikatların yalnızca toplumsal imajları için endişelenmediğine dikkat çekildi.

Özel’in çelengini atıp tekbir getiren kişi AKP’nin milletvekili aday adayıymış

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği çelengi parçalayan şahsın, AKP’den Gaziantep milletvekili aday adayı olan Kenan Öztürk olduğu ortaya çıktı.

İsrail Magazi Mülteci Kampı'nı vurdu: En az 70 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Magazi Mülteci Kampı'nda sivillerin yaşadığı evlere düzenlediği hava saldırısında en az 70 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.