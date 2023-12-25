Süreç 2014'te başlamıştı: Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti açıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 10 yıllık bir yapım sürecinin ardından 2. pist açıldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Sabiha Gökcen Havalimanı 2. Pist Açılış Töreni'nde konuştu.

İlk ihalesi 2014 yılında açılan, tünelinde çökme ve çatlaklar meydana gelen ve 2016 ile 2021 yıllarında yeniden ihaleye çıkan "Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pisti" bugün açıldı.

Yapımı yılan hikayesine dönen ve kamuoyunda tepkiye neden olan ikinci pistin açılış töreninde konuşan Erdoğan, konuşmasında CHP başta olmak üzere muhalefet partilerini hedef aldı.

Muhalefeti hizmeti engellemeye çalışmakla suçlayan Erdoğan, "Türkiye'de muhalefetin tarihi sadece seçim hezimetlerinin değil, aynı zamanda icraat düşmanlığının tarihidir. Her projeye çamur atmak CHP ve siyasi akrabalarının milli sporudur" diye konuştu.

2 pistle hizmet hemen başlamıyor

Erdoğan öte yandan ikinci pist ile birlikte Sabiha Gökcen'deki uçuş trafik kapasitesinin iki katına çıkacağını söyledi. Ancak Airporthaber'de yer alan habere göre; Sabiha Gökçen yine 2 pistle hizmet veremeyecek. Çünkü 23 yıldır hizmet veren pist yoruldu ve bir süre bakıma alınacak. Sanırım yaklaşık 1 yıl bu pist bakımda olacak ve Sabiha Gökçen yeni pistiyle hizmet verecek. Yani İSG'de 2 pistle hizmet verilmesi iyi ihtimalle 2024 sonu, diğer ihtimalle 2025 başı gibi görünüyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sabiha Gökçen Havalimanı, hizmete girdiğinden beri uçuş merkezi haline geldi. Bugün Anadolu Yakası ile birlikte çevre illere de hizmet veriyor. Türkiye genelindeki iş ve piyasaların gelişimi açısından son derece kritik roller üstleniyor. İlk etapta 2009 yılında yap-işlet-devret modeliyle yeni terminal binasını devreye aldık. 2010 yılında İstanbul Teknoloji Geliştirme bölümü devreye girdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın trafiği sürekli artıyor. 2021 yılında 181 bin uçuşla 25 milyon yolcuyu ağırladı. 2022'de bu sayı 31 milyona ulaştı. 2023'ün ilk 11 ayında 208 bin uçuşla yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21'lik artışla 34 milyona yükseldi. İstanbul ve Antalya havalimanlarının ardından en çok trafik olan 3. havalimanı. Sene sonunda 37 milyonu aşmasını öngörüyoruz. 2. pist için 2012 yılında karar aldık. Toplam 970 milyon doları bulan yatırım tutarıyla 2. pisti tamamladık.

‘Sabotaj girişimleriyle karşılaştık’

"Şu an bulunduğumuz bölgede havalimanı kurulmasına öncülük eden 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı rahmetle yad ediyorum. Rahmetli Özal siyasi hayatı boyunca haksız eleştirilerin muhattabı olmuştur. Türkiye'nin çeyrek asırlık hedefleri doğrultusunda attığı adımlarla merhum Özal hedef alınmıştır. 'Ne gerek var' eleştirisi en çok maruz kaldığı eleştirilerdendi. Yapılan hizmeti millete lüks gördükleri için bunu ifade ediyorlardı. Ortaya hiçbir hizmet ortaya koyamayanlar sürekli engel çıkardılar. 2002 yılında ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde benzer sabotaj girişimleriyle karşılaştık.

'Türkiye Yüzyılı'nın inşasına da engel olamayacaksınız’

"Darbecisinden, vandalına, teröristinden 5. kol kuvvetine kadar saldıranların heveslerini kursaklarında bıraktık. İçinde bulunduğumuz süreçte de aynısını yapacağız. Ne Kandil ne de Suriye'deki terörün bizi engellemesine müsaade etmeyeceğiz. Terörle ülke siyasetinin şekillendirildiği eski Türkiye geride kalmıştır. Türkiye Yüzyılı'nın inşasına da engel olamayacaksınız. Kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Ömrümüz yettiğince aziz milletimizin desteği bizimle olduğu müddetçe sizinle mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

Terörle yol yürüyenlere, terörü maşa olarak kullananlara, 3-5 oy alacağız diye bölücülere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız. Teröriste terörist dememek için kırk takla atanların maskesini indireceğiz. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum. Vatanımızın bekası için can veren kahraman askerlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kahramanca görev yapan tüm mehmetçiklerimize şükran sunuyorum. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına tekrar başsağlığı diliyorum."