Yüzde 25'lik ilaç zammı etiketlere yansıdı

İlaç fiyatlamasında kullanılan avro kuru güncellenmesiyle birlikte 25 Aralık itibariyle ilaç fiyatları yüzde 25 zamlandı.

16 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan zam kararı ardından eczacılar bir hafta boyunca ilaç bulamamaktan şikayetçi olmuştu. Zam kararının açıklanması sonrası ilaçların depolandığı ve piyasaya sürülmeyerek hastaların mağdur edildiği söylenmişti.

Kararla, fiyat korumalı ürünlerde uygulanan barem değeri de avro kurunda yapılan artış kadar güncellendi. Fiyat korumalı ürünlerde bu değer 60 lira 51 kuruş, diğer ürünlerde ise 31 lira 62 kuruş oldu.

Böylelikle bugünden itibaren eczaneye giden yurttaşlar ilaçları çok daha yüksek fiyatlara satın alacak.

'İlaç tekelleri yani firmalar denetlenmeli'

Duruma tepki gösteren Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bütçe komisyonunda doktorların yurtdışına gitme sebebi olarak para işareti yapmasını hatırlatmış ve “O işareti hekimlerimize değil zamlı satmak için halktan ilaç kaçıran ilaç firmalarımıza yapın” demişti.

Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri’nden Eczacı Betül Gündüz Aydoğdu yaşanan krizi soL’a şu sözlerle anlatmıştı:

"Maalesef her zam döneminde zammın gelmesinden bir gün önce sanki TIR’larla ilaç getirilmiş gibi, tüm ilaçlar bir anda oluveriyor depoda.

Bir kutu ilacı bir haftalığına birkaç hastasına bölüştüren meslektaşlarım var. Zam gelince nasılsa ilaçlar ortaya çıkar, kalanlarını tamamlarız diye düşünüyorlar. Çok ciddi bir halk sağlığı sorunu var. Hiçbir denetleme yapılmıyor bu duruma ilişkin. Ani depo denetlemeleri neden yapılmıyor? Burada ilaç tekelleri yani firmalar denetlenmeli asıl.

Devletin ilaç fiyatlandırma politikasındaki zayıflığı en büyük problem. Denetleme konusunda da zafiyet var. Bu kadar ilaç firması devlete kafa tutabiliyorsa ve en büyük alıcı SGK’ysa burada yönetimde bir yetersizlik olduğu gözler önüne seriliyor.”

AKP iktidara geldikten sonra gerçekleştirdiği Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında çıkardığı ilaç fiyat kararnamesiyle ilaç fiyatlarının üretim maliyetine değil dövize göre belirlenmesi uygulamasını başlatmıştı.