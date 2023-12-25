Özel’in çelengini atıp tekbir getiren kişi AKP’nin milletvekili aday adayıymış

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada yaşamını yitiren Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem için dün Gaziantep’te cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazı öncesinde bir şahıs CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği çelengi parçalayıp tören alanı dışına attı. Bu esnada bir grup ise tekbirlerle çelengi parçalayan şahsa destek verdi.

Olayın ardından Özel’in çelengini parçalayan şahın AKP’den Gaziantep milletvekili aday adayı olan Kenan Öztürk olduğu ortaya çıktı.

Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dün şehidimizin cenaze töreni sırasında provokatörlük yapan, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in çelengini parçalayan kişi; AKP Gaziantep milletvekili aday adaylarından. Geçenlerde canına kıyan askerimiz Ökkeş Gök'te bu ülkenin evladıydı. Hiç biriniz ortada yoktunuz” diye tepki gösterdi.