Kadir Has Üniversitesi'nde 'ayakkabı' tartışması büyüdü: Öğrenciler 'Hocamızın yanındayız' dedi

Kadir Has Üniversitesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan bir tartışma sosyal medyaya yansıdı.

Bir öğrencinin telefon kamerasıyla çekilen görüntülerde, akademisyen üniversitenin içerisindeki ibadethanenin önüne bırakılan ayakkabılardan rahatsız olduğu söyleyerek "Kapımın önünde 18 tane ayakkabı görmek zorunda değilim. Kokan ayakkabılarınızı görmek zorunda değilim" dedi.

Üniversite inceleme başlattı

Akademisyen, ayakkabılardan rahatsızlık duyduğunu belirterek, “Burası ibadethane, seccadenizin üzerine basmıyorum. Kapımın önünde 18 tane ayakkabı, 48 tane çanta olmaması için burada ayakkabılıklar var. Burası herkesin ibadethanesi, Hristiyanlar da Budistler de burada ibadetlerini gerçekleştirebilir, burası mescit değil. Odamın kapısının önüne ayakkabı bırakamazsın bunun için ayakkabılık var. Okulun kuralları herkes için var, kapıdan çıkınca kokan ayakkabılarınızı görmek zorunda değilim” diye tepki gösterdi.

Tartışmayı video kaydına alan öğrenci olduğu tahmin edilen kişi de akademisyene “Kamuya açık alanda ses ve görüntü kaydı alıyorum kendi okulumda. Mahkemede aleyhine delil olarak bu görüntüleri kullanacağım. Bu oda benim seccadem, buraya ayakkabı ile girilemez, kadın ve erkeğin ibadethanesi ayrıdır. Namazın içinde altı farzdan biri temizliği şart koşar. İnsanın namaz kıldığı yerin temiz olması gerekir” sözleriyle yanıt verdi.

Kadir Has Üniversitesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Erdoğan’ın başdanışmanı akademisyeni hedef aldı, inceleme başlatıldı

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı. Söz konusu videoyu sosyal medya hesabından alıntılayan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral, akademisyeni hedef aldı.

Saral şu ifadeleri kullandı:

“Gençler; İslam ‘komşuluk hakkını’ da gözetir. Müslüman örnek olmak zorundadır. Önce bu hakkı gözeterek ayakkabıları ayakkabılığa koymalısınız. Makul bir sebepten kullanamıyorsanız o ayrı… Ve eğitimi yalnız teoride almış, ahlakı geçtim, etik değerlerden de yoksun hanımefendi; bu davranışınızla, İslama ve Müslümanlığa olan tahammülsüzlüğünüzü gösteriyorsunuz. 28 Şubat zihniyetinin günümüz hali bu. Mescid mi ibadethane mi diye bir şeyler zırvalamışsınız. Müslümanların da ibadet ettiği alana, tüm ikazlara rağmen ayakkabılar ile girmek anca sizin gibi İslamofobiklerin yapacağı bir davranıştır. Üniversitelerimizin bir an önce bu problemli zihniyetlerden temizlenmesi gerekir.”

Kadir Has Üniversitesi’nin sosyal medya hesabından söz konusu görüntülere dair inceleme başlatıldığı duyuruldu.

TÜGVA'dan da tepki

TÜGVA İstanbul Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve iktidara yakın isimlerin yönetiminde yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı, (TÜGVA) İstanbul Üniversite’ler adlı X hesabından yaptığı paylaşımda olaya ilişkin bugün bir eylem yapacağını duyurdu. Paylaşımda, “Kadir Has Üniversitesi mescidinde, edepsiz ve saygısızca yapılan hareketi kınıyoruz. Üniversite gençliği olarak bu hadiseye yönelik tavrımızı göstermek üzere Balat Kampüsünde buluşacağız” ifadelerine yer verildi.

Öğrenciler: Hocamızın yanındayız

Kadir Has Üniversitesi öğrencileri ise bugün 12.30’da üniversitede yaptıkları açıklamada, “Hocamınız yanındayız” pankartı açtılar. Öğrenciler yaptıkları açıklamada, paylaşılan videonun akademisyen ve öğrencileri hedef gösterdiğini belirttiler ve şöyle dediler:

"Olayın gerçekleşme tarihinden bir süre geçtikten sonra, bağlamından çıkarılarak paylaşılan bu içerikler akademisyenimiz, biz öğrenciler ve Kadri Has Üniversitesi mensupları için tehdit niteliği taşımaktadır.

Bu yapay gündem oluşturma çabasının belli aralıklarla tekrarlandığını söylemek kaçınılmazdır. Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devleti olup ülkemizde yaşayan herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir.

Okuldaki ibadethane içinde yer alan ayakkabılığı kullanmayarak, uyarıları dikkate almayan kişilerin toplu yaşam kurallarına saygı göstermemelerini desteklememiz mümkün değildir."

Akademisyen Emniyet’e çağrıldı

Krt'nin haberine göre, tartışmaların ardından akademisyen Zeliha Gizem Sayın hakkında emniyet tarafından soruşturma başlatıldı. Sayın, Emniyet'ten aranarak söz konusu videoyla ilgili ifadeye çağrıldı.