İsrail Magazi Mülteci Kampı'nı vurdu: En az 70 kişi öldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Magazi Mülteci Kampı'nda nüfusun kalabalık olduğu bir yerleşim yerinde soykırım gerçekleştirdiğini kaydetti.

Kudra, söz konusu saldırıda şu ana kadar 70 kişinin öldüğünü, bölgede çok sayıda ailenin bulunması nedeniyle ölü sayısının artma ihtimalinin olduğunu ifade etti.

Ölü sayısının yükselmesini beklediklerini söyleyen Kudra, "Magazi kampında olan şey, bir yerleşim bölgesinde katliam" diye konuştu.

Hamas'ın yaptığı açıklamada da hava saldırısına "korkunç bir katliam" ve "yeni bir savaş suçu" denildi.

Batı Şeria'daki Beytüllahim'de Noel kutlamaları, saldırıların ardından iptal edildi.

Kamp, daha önce kasım ayında da vurulmuştu. Gazzeli yetkililer o saldırıda da 30'dan fazla insanın hayatını kaybettiğini bildirmişti.