İş makinası uçuruma yuvarlandı: 4 kişi hayatını kaybetti

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Düzmeydan köyü Sivrice mezrasında yurttaşlar, koyunlarının kaybolması üzerine yardım talebinde bulundu.

Dün akşam saatleri itibariyle köylülerin kaybolan koyunlarını kurtarmak için yol açma ve arama faaliyeti yapan İl Özel İdaresine bağlı ekipler kaybolan hayvanları kurtarmaya çalışırken uçurumdan aşağı yuvarlandı. Bölgeye sevk edilen UMKE, Jandarma ekipleri ve bölge halkının desteği ile başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında 1 operatör ile 3 yurttaşın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kazanın yaşandığı bölgeyi ve arama-kurtarma çalışmalarını görüntüleyen Ağrı Haber Ajansı'nda Hüseyin Arslan'ın soL'a ilettiği bilgilere göre, hayatını kaybedenlerin isimleri Rauf Aydın, Mustafa Taşdemir, Necati Şen, Yasin Taşdemir.

Arslan'ın aktardığı bilgilere göre, Sivrice Mezrası'ndaki uçurumun olduğu bölgeye iki sefer düzenleyen ekipler hayvanların tamamını kurtarmak için çalışmalarına devam etmek istiyor. Bu sırada iş makinası vadiden düşerek, uçuruma yuvarlanıyor. Görgü tanıkları iş makinasının geriye doğru giderken uçurumdan düştüğünü aktarıyor.