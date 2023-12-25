Davutoğlu derin 'koltuk' stratejisine devam ediyor: Cumhur’a yaktığı yeşil ışık sönmedi

Seçime kadar Cumhur İttifakı’na karşı muhalefet yürüten Altılı Masa’nın bileşenlerinden biri, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu önce Saadet-Gelecek birlikteliğiyle Meclis’te grup kurdu, şimdi de yerel seçimlerde AKP ve MHP’nin kanatlarının altına girme çabasında.

Davutoğlu: ‘Derin stratejileri’yle bilinen başbakan

2009’dan 2016’ya Erdoğan’la yol yürüyen kah Dışişleri Bakanı kah AKP Genel Başkanı kah Başbakan olan Davutoğlu’nun AKP serüveni 22 Mayıs 2016’da istifayla son buldu. Erdoğan’a sitemleriyle AKP’den gitmesinin ardından 2019’da Gelecek Partisi ismiyle yeniden siyaset sahnesine adım attı. Davutoğlu AKP’ye rakip olma, muhafazakar seçmeni kendine çekme, AKP’den kopan seçmenleri kendi saflarına getirme gibi amaçlar güdüyordu. Buna o kadar inandı ve inandırdı ki, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde ‘büyük bir etkisi’ olması beklentisiyle Altılı Masa’daki koltuğunu kaptı.

Cumhurbaşkanlığının ikinci tura kalmasının hemen ardından Davutoğlu, CHP’nin kontenjanından koltuk aldığı 10 vekille toplandı bir de fotoğraf çektirdi. Seçim bitmemişken koltuklarını kutlayan Gelecek Partililereyse tepki büyük oldu. Davutoğlu hem paylaşımı sildi hem özür diledi.

Davutoğlu'nun sildiği paylaşım

Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybedilmesinden sonra uzun bir sessizliğe gömülen Altılı Masa liderleri masa dağıldı mı, dağılmadı mı sorularını da uzun süre yanıtlamadı. Masanın seçimden sonra dağıldığını resmi olarak ilk ilan eden de Davutoğlu oldu.

Böylece Altılı Masa’daki koltuğundan kalkmış oldu.

CHP kontenjanlı Saadet ve Gelecek'e koltuklar MHP'den

Ali Babacan’ın DEVA’sı birleşme teklifini bir kez daha kabul etmeyince Saadet Partisi’yle birlikte Meclis’te grup kurmaya karar verdiler. Saadet-Gelecek Grubu'nun Meclis’teki koltukları nerede olacağı sorusuysa belirsizdi. Cumhur’un MHP’si imdada yetişti. Bahçeli, MHP Meclis grubuna talimat vererek kendilerinde olan ön sıradaki 4 sütundan ikisinin Saadet Gelecek grubuna verilmesini istedi. Davutoğlu’nun koltuk problemlerinden biri daha çözülmüş oldu.

Yerel seçimler için yaptığı her açıklamada Cumhur İttifakı'na bilhassa AKP’ye bol bol göz kırpan, yeşil ışık yakan Davutoğlu “herkesle görüşürüz” demekle de yetinmedi, yerel seçimin kişilerle alakalı olduğunu AKP’de çok liyakatlı kişiler de olduğunu söyledi. Davutoğlu yerel seçimde hangi koltuğa yöneldiğini işaret etmeye böyle başladı.

Erdoğan'a özlem

Filistin-İsrail savaşının hemen ardından Davutoğlu Erdoğan’ın “one minute” çıkışını özlemle andı, “O liderin 10 gündür susuyor olması yüreğim kabul etmiyor. Ey İsrail diye çıkıp haykırmamasını yüreğim kabul etmiyor” diye de ekledi. Erdoğan Davutoğlu için yeniden “lider” olmuştu bile.

Erdoğan’a serzeniş ve özlem açıklamalarını, kendisine koltuk çıkan Bahçeli’ye teşekkürle de pekiştirdi. Bahçeli, 24 saat mühlet vererek ateşkes sağlanmazsa “Gazze’yi koruma ve kollama misyonunu üstlenmek, bize ecdadımızın mirasıdır” açıklaması yaptı. Bahçeli’nin bu çıkışı Davutoğlu’nun tebrik mesajıyla sürdü: Erdoğan’ın sessizliğine yine sitem edip Bahçeli’yi övdü. Övgü yanıtsız kalmadı, Bahçeli Davutoğlu’na telefon açtı ve yüz yüze de görüşme kararı aldılar.

Erdoğan’la da görüşme talebi içerisinde olduğunu dile getiren Davutoğlu, randevu talep edeceğini ilan etti. Ve hatta şöyle devam etti:

“Sayın Erdoğan ümit ederim şimdiye kadar herkese uzattığı eli Türkiye'de grubu bulunan ve eskiden bu meseleleri birlikte göğüslemiş olduğu bir devlet adamından siyasetçiden esirgemez.”

Davutoğlu: Adaylarını destekleyebiliriz

Erdoğan’ın bir görüşmeyi kendisinden esirgememesini dileyen Davutoğlu’nun siyasetteki hamleleri boşa çıktı. Erdoğan kendisiyle görüşmedi. Erdoğan’ın görüşmemesine rağmen Davutoğlu, Ekim ayında başlattığı AKP-MHP stratejisini sürdürüyor.

T24'ten Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlayan Davutoğlu, "Esas itibarıyla muhalefet partileriyle ama ola ki bir yerde iktidar gerçekten bizim de benimsediğimiz iyi bir adayı çıkartır o şehrin iyiliği içindir, onu da destekleriz. İlkesel olarak iktidar-muhalefet demeden bütün partilerle konuşmaya hazırız. Bazı yerlerde bizim adayımıza MHP ya da AK Parti destek vermek isterse niye veriyorsunuz demeyiz veya bazı yerlerde o kadar iyi, dürüst ve liyakat sahibi aday çıkarırlar ki müzakere ederek iktidarın adayına destek verebiliriz. Mühim olan şehirlerimizin en doğru, dürüst ve liyakat sahibi insanlarla yönetilmesi" dedi.

Özetle, Davutoğlu’nun yerel seçim yaklaşırken ‘Derin koltuk stratejisi’ hem tanıdık hem de dikkat çekici.