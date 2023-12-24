TKP'nin arıtma cihazı da çaresiz çünkü 15 gündür su yok: Gümüşgöze

6 Şubat depremlerinde en ağır yıkımın yaşandığı Hatay ilinin Defne ilçesine bağlı Gümüşgöze Mahallesi’nde yaklaşık 15 gündür sular kesik.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından mahalleye kurulan günlük 30 ton kapasiteli su arıtma cihazıysa kesinti nedeniyle kullanılamıyor.

TKP’nin Defne Belediye Başkan adayı Hizam Hasırcı bugün Gümüşgöze’de halk toplantısında mahalleliyle bir araya geldi.

Yoğun katılımın olduğu toplantıda bir mahalleli, Hizam Hasırcı’ya “Daha önce gelen bütün belediye başkan adayları vaatlerle geldiler ama yiyip içip çalıp çırpıp kayboldular. Size nasıl güveneceğiz?” diye sordu.

Hasırcı “Yalnızca kişilere güvenerek bu iş olmaz. Kişilerin değil sistemin değişmesi gerekiyor, burada da asıl güvence Türkiye Komünist Partisi olacak” diye yanıt verdi.

'Bizi kaderimize terk edenler tarikat şeyhinin cenazesine 15 dakikada bir uçak kaldırdılar'

TKP Defne Belediye Başkan Adayı Hasırcı yaptığı konuşmada “Bir şeylerin değişmesini istiyorsak önce tercihlerimizi değiştireceğiz. Burada da değiştirmemiz gereken sistem. Biz sistemi baştan aşağı değiştirmeye geliyoruz. TKP’nin organizasyon yeteneğiyle bu ilçeyi ayağa kaldırabilecek tek parti olduğunu hep birlikte gördük, bu gerçeği hep birlikte yaşadık. Hep birlikte bu bozuk düzeni yıkıp yerine kendimize yakışanı kuracağız” dedi.

Hasırcı “Depremde bizi yok sayan hükümet, muhalefet, elbirliğiyle bizi burada kaderimize terk edenler, bir tarikat şeyhinin cenazesine 15 dakikada bir uçak kaldırdılar, bunun da hesabını soracağız” diye konuştu.

'Çocuklarımız etüt merkezlerinde ücretsiz eğitim alacak'

Gümüşgöze Mahallesi’nin nüfusu yaklaşık 5 bin. Nüfusun büyük bölümü kol emeğiyle geçiniyor. İnşaatçılık, kaynakçılık ve hamallığın yaygın olduğu mahalle aynı zamanda aydın ve eğitim seviyesinin yüksek olduğu bir mahalle olarak biliniyor.

Hasırcı her üç mahalleye çocukların ücretsiz eğitim alacakları bir etüt merkezi kurmayı planladıklarını söyledi:

“Biz çocuklarımızı okutmak için gerekirse hamallık yaparız, temizliğe gideriz çocuklarımızı okuturuz. Ama şu an dershane ücretleri 60-70 bin lira olmuş durumda. Biz belediyeyi kazandığımızda her iki üç mahalleye bir tane etüt merkezi ve ders çalışma alanı kuracağız. Çocuklarımız buralarda ücretsiz eğitim alacaklar. Kimliğinde Defne yazan, atanması yapılmamış öğretmenler bu merkezlerde istihdam edilecek.”

'Defne'nin umudu emekçi başkan'

Hasırcı’nın sözleri sık sık "Defne'nin umudu emekçi başkan" sloganlarıyla kesildi.

Bir yurttaş Hasırcı’ya “Biz eskiden buraya bir siyasetçi geldiğinde tokalaşıyorduk, sonrasında parmaklarımızı sayıyorduk tam mı diye. Sizinle tokalaşınca en azından içimiz rahat ediyor” dedi.

Toplantıya Gümüşgöze mahalle muhtarı Muhsin Güler, veteriner Salih Güler, avukat Uğur Kuş, avukat Ufuk Kimyon, ataması yapılmamış öğretmen Gültekin Uçar Salihlioğlu, Gümüşgöze eski Belediye Başkan Yardımcısı Aziz Büyükaşık, TÖB-SEN Başkanı Deniz Ezer ve TKP İl Başkanı Murat Özdemir de katıldı.

Toplantıya katılan heyetteki avukatlar imar, ruhsat ve rüşvetler konusunda söz aldılar ve tüm yolsuzlukların hukuki yollardan hesabının sorulacağını belirttiler.

Murat Özdemir toplantıya katılan herkesi TKP'de örgütlenmeye ve mahallelerde TKP'nin sesini yaygınlaştırmaya davet etti.