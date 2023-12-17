Enerjisa TKP'nin Defne'de depremzedeler için kurduğu su arıtma cihazının elektriğini kesti

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Hatay'ın Defne ilçesinde halkın su kullanımı için kurduğu su arıtma cihazının elektriği Enerjisa tarafından kesildi.

Arıtma cihazının çevresindeki çadır ve konteynerlerde yaşayanların da elektriğini kesen Enerjisa yetkililerine halk tepki gösterdi.

TKP Defne Belediye Başkan adayı Hizam Hasırcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye Komünist Partisi'nin mahallelere kurduğu su arıtma cihazlarından biri olan Çekmece Mahallesi, Kamil Yasin Yolcu parkındaki arıtma cihazının elektriği bugün Enerjisa görevlileri tarafından kesildi. Depremin üzerinden on ay geçmesine rağmen halka içme suyu veremeyenler, bugün halkın içme suyunun elektriğini kesip susuz bırakma yönünde her türlü adım atıyorlar" dedi.

Hasırcı "Ayrıca arıtma cihazının etrafında çadırlarda ve konteynırlarda kalan insanların da elektrikleri kesilerek trafo paneli kilitlendi. Sonrasında da halka 'bunu açarsanız ya da buraya elektrik bağlarsanız cezası var' diyerek tehditte bulunuldu. Eğer elektrik geri bağlanmazsa yarın Enerjisa önünde hep birlikte basın açıklaması yapacağız" diye belirtti.