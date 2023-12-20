Güne soL'dan bakın: 20 Aralık 2023

soL'a Sansür | Şeş kapısını yekle, tekke ve zaviyeleri zevkle kapatacağız

Bu kez sansürcülerimiz Milli Eğitim Bakanı'nın "sizin tarikat ve cemaat, bizim STK dediğimiz yapılar" diyerek sahip çıktığı şeriatçılar.

Eğitim Bakanı'nın tarikatları normalleştirmeye çalışmasına nasıl yaklaşacağız?

Tarikat gerçeğine alışmayacağız ve çocuklarımızı, gençlerimizi korumak için sürekli mücadele edeceğiz. Tarikatlar patron, işçiler şanlı Türkiye işçi sınıfının bir parçası olarak taraflaşacaklar.

Hasan Sivri, 'Depremde halk çaresiz kaldı' dediği için yarın hakim karşısına çıkacak

Gazeteci Hasan Sivri yaptığı bir paylaşımda halkın yaşadığı çaresizliğini belgeleyince paylaşımları 'Dezenformasyon yasası' kapsamında suç sayıldı. Oysa ortada sadece gerçekler vardı.

Kemal Okuyan'dan Mehmet Fatih Maçoğlu ve yerel seçimde işbirliği açıklaması

TKP Genel Sekreteri Okuyan, Dersim Belediye Başkanı Maçoğlu’nun başka bir ilden aday gösterilmesi konusundaki iddiaları doğrularken, görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Bursasporlu futbolculardan Diyarbekirsporlu futbolculara saldırı

Hakem yaklaşık beş dakika duran oyundan sonra tüm oyuncuları sahaya çağırdı ve iki takımdan beş oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Bir Volkan Algan romanı: Sınıf aynasındaki suretler

İşçiysen ya da işsizsen, çaresizlikten baba evine sığınmışsan, büyük bir aşkla bağlandığın eşin çalışıyor ve sen evde pinekliyorsan bu bir sınıf hikayesidir işte.

Hürcan Bulur cinayeti: Yeni Türkiye'de emekçiler için yerli ve milli cehennemin bir tezahürü

Ankara Batıkent’te öldürülen bir emekçinin hikayesi, AKP rejimi eliyle Türkiye’de yaratılmak istenen sermaye cennetinin nasıl olacağına dair önemli ipuçları içeriyor.

Likya coğrafyasını yok etmeyin!

Likya uygarlığına ilişkin çok sayıda yayının okurla buluşmasını sağlayan Arkeolog-Yazar Nezih Başgelen, yeni otoyol projesinin tehdidi altındaki bölgenin eşsiz mirasının korunması çağrısında bulundu…

TKP, Türkiye'den İsrail'le ticaret yapanların tek tek dökümünü açıkladı

İktidarın dilinde, yandaş medyanın manşetinde her gün Filistin var. TKP, bu ikiyüzlülüğü ayrıntılarıyla deşifre ediyor.

Tuzla Piyade Okulu'nda tarikat toplantısına çağrılan öğrencinin ses kaydı çıktı: 'Nurcular komutanım'

Tuzla Piyade Okulu'nda yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenle birlikte hareket eden teğmenlerin Kara Harp Okulu yıllarında alt devrelerini cemaat toplantılarına çağırdığı ortaya çıktı.

PE: İletişim emekçileri asgari ücret kıskacında

Yoksulluğun ve sömürünün en çok hissedildiği meslekleri barındıran iletişim sektörü, ağır çalışma koşulları ve düşük ücret karşısında can çekişiyor.

Hafize Gaye Erkan'ın çok konuşulan mülakatını babası ayarlamış

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a verdiği tartışmalara yol açan mülakatının babası tarafından ayarlandığı öne sürüldü.

Irak'ta yerel seçim sonuçları açıklandı: Şii gruplar en yüksek oyu aldı

Irak'ta 10 yılın ardından düzenlenen ilk yerel seçimleri Şii gruplar birçok kentte önde tamamladı. Seçime katılım oranı yüzde 41'de kaldı.