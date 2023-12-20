Bursasporlu futbolculardan Diyarbekirsporlu futbolculara saldırı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig’in 18. haftasında bugün Bursaspor, Diyarbekirspor’u konuk etti.

Bursaspor, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’ndaki mücadeleyi 2-0 kaybederek ligde 19. sıraya geriledi.

GOAL sitesinin haberine göre, Diyarbekirspor’un gollerini 25. dakikada Yasin Dülger ile 82. dakikada ise Bünyamin Yürür kaydetti.

Karşılaşmanın son dakikalarında iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlikten sonra Bursasporlu futbolculardan biri, Diyarbekirsporlu futbolculardan birine tekme attı.

Hakem yaklaşık beş dakika duran oyundan sonra bütün oyuncuları sahaya çağırdı ve iki takımdan beş oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Diyarbekirspor karşılaşmayı 8, Bursaspor ise 9 kişiyle tamamladı.

Ne olmuştu?

Mart ayında oynanan Amedspor-Bursaspor karşılaşmasında, Amedspor’a yönelik linç girişimi, takımın konakladığı otelin önünde gece saatlerinde başlamıştı. Otel önünde toplanan Bursaspor taraftarı, saatlerce ırkçı sloganlar atmış, Mehter Marşı okumuştu.

Maç sırasında ise tribünlerden sahaya kuru sıkı mermi ile kesici alet atılmış, Amedsporlu futbolcuları pet şişe yağmuruna tutulmuştu. Tribünlerde ise Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım’ın posterleri ile bölgede faili meçhul cinayetlerin simgesi olan beyaz Toros marka araçların fotoğrafları açılmıştı. Maç boyunca Kürtlere yönelik ırkçı sloganların atıldığı maçta, Amedspor-Bursaspor karşısında 2-1 mağlup olmuştu.

Diyarbakır Barosu da, Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım posterlerinin açılması, ırkçı sloganlar atılması ve sahaya atılan kesici maddeler ile ilgili soruşturma yürütülmesi için Bursa Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Baro, söz konusu eylemleri gerçekleştiren kişilerin tespit edilerek, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama, Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma ve Hakaretten; tedbir almayanlar hakkında da Görevi Kötüye Kullanmadan dava açılmasını talep etmişti. Baronun suç duyurusu ile ilgili savcılığın henüz işlem yapmadığı öğrenildi.