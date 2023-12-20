Tuzla Piyade Okulu'nda tarikat toplantısına çağrılan öğrencinin ses kaydı çıktı: 'Nurcular komutanım'

Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım töreninde Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenlerin daha önce cemaat yapılanması içinde oldukları gerekçesiyle şikayet edildiği ancak herhangi bir işlem yapılmadığı ortaya çıkmıştı.

Okulda bu kez de Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenle aynı koğuşta kalan bir başka teğmenin alt devrelerini Nurculara bağlı bir cemaate çağırdığının ses kaydı ortaya çıktı.

10Haber’den Ersin Eroğlu’nun aktardığına göre, alt devresini sohbete çağıran F.A. yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan A.A. ile birlikte okuldan uzaklaştırılan teğmenlerden biri.

'Harp Okulu tarzından arındıklarını söyledi'

Teğmenler henüz Kara Harp Okulu’ndayken 22 Nisan 2022’de kayda alınan videoda yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmene tepki gösteren teğmenlerle alt devrenin konuşması şöyle:

“F.A. benimle sohbet etmek çağırdı, müsait olmadığımı söyledim. Ardından okula geldi. Gittiği yerden bahsetti. Rahat ettiklerini ve huzurlu olduğunu söyledi. Harp Okulu’nun tarzından arındıklarını söyledi.”

'Sohbet ettikleri yerler, medrese tarzı yerler'

Teğmenlerin “Gittikleri yer neresi” sorusuna ise alt devre “Derslerin işlendiği yer komutanım. Medrese tarzı yerler. Ev tarzında sohbet ettikleri yerler. Ardından Atatürk’e konu geldi. Ben ona Atatürk’ün okulda okuduğunu söyledim, Atatürk’ü neden sevmediğini sordum. Sevdiğini ama orası ona kendisini huzurlu hissettirdiği için gittiğini söyledi. Peygamberi sevmeyenler olduğunu söyledi. Aramızda bir tartışma oldu. Zorunluluk ve vefa konusunu açtı” diye yanıt verdi.

“Sana bir vasıtasıyla mı ulaştılar” sorusuna “evet” yanıtını veren alt devre, topluluğun adı sorulduğunda “Nurcular komutanım” dedi.

Akit TV'de gündem oldu: 'Dindar subaylar, tarikatçı subay denilerek ifşa edildi'

Konunun gündeme gelmesinin ardından gerici Akit TV de bir haber yayınladı. "Kemalist cunta TSK'da hortladı!" başlıklı video haberde, "Namaz kılan öğrencileri fişleyip darp ettiler. 2023 Türkiyesi'nde akıl almaz olayın adresi Tuzla Piyade Okulu. Kemalist cuntacı teğmenler bazı subayları henüz kara harp okulundaki öğrencilik yıllarından itibaren fişledi. Kemalistler dindar subaylar hedef gösterildi. Dindar subaylar, tarikatçı subay denilerek ifşa edildi. Toplu iğne yetmeyince yakasına fotoğraf asamayan dindar subaylardan 3'ü koğuşta Kemalist askerlerin küfürlü saldırısına uğradı" denildi.

Haberde 3 teğmenin darp edildiği ve bu nedenle savcılığa suç duyurusunda bulunduğu söylendi. Manevi tazminat davası açıldığı ve idari soruşturma başlatıldığı da ifade edilirken, 4 teğmenin zorunlu idari izne çıkarıldığına yer verildi.

'Cemaat evi varsa savcıya gidersin'

Gerici Akit yazarı Ali Karahasanoğlu da konuyu "Cemaat evi var ise.. O evde suç niteliğinde bir şey yapılıyorsa, savcıya gidersin.. Askeriye içinde, yanlış bir uzantı iş yapılıyorsa, komutanına gidersin" sözleriyle köşesine taşıdı.

Nurcuları "cevap vermeye" çağıran Karahasanoğlu şöyle yazdı:

"Seni cemaat evine çağıran adama, 'Ben gelmek istemiyorum' dersin, olur biter..

Kemalist geçinen teğmenlerin, 'vurmak, kesmek, zehirlemek, fişlemek' ve bunlar eşliğinde ettikleri küfürlerden vardığım sonuç, TSK’ya yakışmayan kişiler olduğudur..

Hele hele, ses kaydı alıyorlarsa.

Suçladıkları kişiler değil, kendileri FETÖ’cü olma ihtimalleri daha muhtemeldir.

Bu noktada, özellikle nurcuları, Yeni Asya grubunu gözlerim arıyor!

Niye ki, kemalist teğmenlerin bu hırçınlıklarına bir cevap vermiyorlar!

Destekledikleri CHP’nin yaygın organı Cumhuriyet gazetesine, 'Siz hâlâ hangi kafayı yaşıyorsunuz' itirazında bulunmuyorlar?"