Hafize Gaye Erkan'ın çok konuşulan mülakatını babası ayarlamış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a verdiği mülakatın perde arkasına ilişkin ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Erkan sözkonusu mülakatta İstanbul'da ev kiralarının Manhattan'dan yüksek olduğunu belirtiyor, apartman görevlisine "fiyatlar indi" dese de "inmedi" yanıtını aldığını aktarıyordu.

Erkan'ın bu söyleşisinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in rahatsız olduğu iddiaları gündeme gelmişti.

TC LİRA Genel Yayın Yönetmeni Taylan Büyükşahin "Hafize Gaye Erkan mülakatının perde arkası" başlıklı yazısında "Edindiğim bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay bu mülakattan rahatsız olduklarını doğrudan Hafize Gaye Erkan’a bildirmişler" ifadelerini kullandı.

Büyükşahin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Macaristan dönüşü bu konuya değinecekti. Hatta uçaktaki gazetecilerin onaylı sorularında dahi bu vardı. Ancak Erdoğan konuşmak istemedi ve konu gündeme getirilmedi" diye yazdı.

'Gaye Hanım'ın babası Erol Bey sürekli TCMB binasında'

Yazıda mülakatın Hafize Gaye Erkan'ın babası tarafından AKP'nin seçim çalışmalarını da yapan PR şirketinden destek alınarak ayarlandığı da belirtildi.

Büyükşahin şunları yazdı:

"Gaye Hanım’ın babası Erol Bey sürekli TCMB binasında.

Kızına çok düşkün olduğu biliniyor. Eğitim ve iş hayatında çoğu zaman Gaye Hanım’ın yanında oldu.

Bankacılık sektöründe de bu konu bir süre konuşuluyor. Erol Bey’in TCMB binasındaki hareketleri, personel ile ilişkileri vs.

Ayrıca şu anlaşılıyor, Erol Bey’in medya ve halkla ilişkiler (PR) işlerine de merakı varmış.

TCMB Özel Kalem Müdürü ile ne yapılabilir düşünmüşler. Ak Parti’nin seçim çalışmalarını yapan PR ajansı, aynı zamanda TCMB’ye de hizmet veriyor. Ondan da destek alınıp bu mülakat işi ayarlanmış."