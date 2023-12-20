Irak'ta yerel seçim sonuçları açıklandı: Şii gruplar en yüksek oyu aldı

Irak'ta 10 yılın ardından ilk defa yerel seçimler yapıldı.

Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'nun açıklamasına göre, ülke genelinde seçime katılım oranı yalnızca yüzde 41 oldu.

Seçime katılım özellikle Şiilerin nüfuzu olduğu yerlerde düşük oldu. Şii lider Mukteda es Sadr, "düzenin çürümüş olduğu" gerekçesiyle destekçilerine seçimi boykot etme çağrısı yapmıştı. Es Sadr, hükümetle yaşanan gerilimin ardından 2022 yılında siyasetten çekilmişti.

Güney kentleri başta olmak üzere birçok kentte Şiilerin desteklediği 3 ana seçim listesi en fazla oyu aldı.

Kerkük eyaleti ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, yüzde 66 oranla seçime katılımın en yüksek olduğu bölgeler oldu. Bu bölgelerde kazananlar Kürt adaylar oldu.

Başkent Bağdat'ta, Yüksek Mahkeme'nin görevden aldığı Sünni eski Meclis Başkanı Muhammed el Halbusi'nin öncülüğündeki koalisyon en yüksek oyu aldı.