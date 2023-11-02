Güne soL'dan bakın: 2 Kasım 2023

Soyadını 'Reis' yaptı, yıllarca otelinden çete yönetti: 'Comanchero'nun lideri Hakan Ayık kimdir?

Bakanlık uluslararası suç örgütü Comanchero'nun çökertildiğini duyurdu. Örgütün yıllarca Türkiye'de 'otelcilik' yapan lideri Hakan Ayık'la birlikte 36 kişi yakalandı.

Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı

Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı. Erdinç MİT'in yargıya ilişkin raporu hakkında sosyal medya paylaşımları yapmıştı.

Deprem öldürmez, rantiye öldürür

“Deprem öldürmez bina öldürür” lafı buzdağının görünen yüzü. Son depremlerde zeminin ne kadar büyük rol oynadığını da düşünürsek bu sözü “Deprem öldürmez imar rantı öldürür” şeklinde güncellemek şart.

Gazze'de 27. gün: İlk yaralı grubu Mısır'a geçiş yaptı

Gazze'yi Mısır'a bağlayan Refah Sınır Kapısı, yaralı insanların ve araçların geçişine açıldı. Katar'ın arabuluculuğunda varılan anlaşmaya göre yabancı pasaportlular ve bazı yaralılar Mısır'a geçiyor.

'Kars'taki yurtta öğrenci öldü' şeklindeki asılsız söylenti infial yarattı

Ambulans ve jandarma araçlarının görüldüğü Kars'taki Serhat Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerin hayatını kaybettiği iddiası infial yarattı. Oysa yalnızca bir öğrenci baygınlık geçirdi.

Tolga Şardan ifadesinde duyurdu: HSK Anadolu'dan gelen rüşvet iddialarını soruşturmuş

"MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı sonrası tutuklanan gazeteci Tolga Şardan, savcılık ifadesinde yeni bilgiler verdi.

Gazeteci Dinçer Gökçe 'Basın Özgürlüğünün Sınırları' kitabını okuma şartıyla serbest bırakıldı

Haber içeriğinin yanlış anlaşıldığı için gözaltına alındığını söyleyen gazeteci Dinçer Gökçe, basın hukukuyla ilgili kitapları okuyup, özetlerini çıkarması şartıyla serbest kaldı.

Diyarbakır’da öğrencilere Almanca kitabı verilmedi: Sınavda kitaptan sorumlular

Diyarbakır’da bir lisede öğrencilere Almanca kitabı verilmedi. Öğrenciler önümüzdeki haftaki sınavda kitaptan sorumlu tutulacak. Sorun yaşayan veli ve öğrenciler soL'a konuştu.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65'e yükseltti

Merkez Bankası Başkanı Erkan yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 58'den yüzde 65'e, 2024 sonu için yüzde 33'ten yüzde 36'ya çıkarttıklarını duyurdu.

Hizbullah okullarda: Bağlantılı derneğin yöneticileri MEB'de öğretmenmiş

Hizbullah terör örgütüne yakınlığıyla bilinen Peygamber Sevdalıları Platformu’nun 3 yöneticisinin devlet okullarında öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

Bayraklı Geçici Konaklama Merkezi'nde tahliye girişimi devam ediyor: Şimdi de su kesildi

İzmir Bayraklı Geçici Konaklama Merkezi’nden tahliye edilmek istenen yurtaşların, önce elektrikleri ardından suları kesildi.