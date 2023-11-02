Tolga Şardan ifadesinde duyurdu: HSK Anadolu'dan gelen rüşvet iddialarını soruşturmuş

Gazeteci Tolga Şardan, evine yapılan baskın ve aramadan sonra gözaltına alınıp adliyeye götürülmüştü.

Burada Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Hakan Aksoy’a ifade veren Şardan, dile getirdiği iddiaların Başsavcı İsmail Uçar’ın yargıdaki rüşvet iddialarıyla ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) yazdığı şikayet dilekçesinin devamı niteliğinde olduğunu kaydetti; konunun kamuoyuna yansıdığının altını çizdi.

Yargıdaki rüşvet iddialarıyla ilgili yeni bilgiler aktaran Şardan, Başsavcının dilekçesinin ardından Anadolu'nun değişik köşelerinde görev yapan yargı mensupları tarafından ihbarlar yapıldığını söyledi.

HSK müfettişlerinin bu ihbarlarla ilgili üst düzey yargı mensupları dahil birçok kişinin ifadesini aldığını belirten Şardan şöyle konuştu:

''Kulislerden elde ettiğim bilgileri soruşturmaya konu olan yazıda da kaleme aldım. Kulislerde benim yazdıklarımın çok daha fazla bilgiler mevcut. Şöyle ki, sayın Uçar’ın dilekçesinin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu’na yine Anadolu’nun değişik köşelerinde görev yapan yargı mensupları tarafından ihbarlar yapılmaktadır. HSK tarafından görevlendirilen müfettişler söz konusu iddialar çerçevesinde aralarında üst düzey yargı mensupları da olmak üzere birçok kişinin bilgi sahibi olarak ifadelerini almıştır.''

Haberden 43 saat, tutuklanmadan 10 dakika sonra gelen yalanlama

Tolga Şardan'ın ifadesinde dikkat çektiği bir diğer nokta, kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin resmi kurumların yalanlamada bulunmaması oldu:

''Söz konusu yazının T24 internet sitesinde yayınlanmasından ifademi aldığınız şu dakikaya kadar geçen sürede yazıda taraf olarak görülen Cumhurbaşkanlığı makamı ve MİT Başkanlığı tarafından herhangi bir yalanlama ve açıklama yapılmamıştır.''

Şardan'ın savcılık ifadesinde işaret ettiği yalanlama, yazısının yayınlanmasından 43 saat, tutuklanmasındansa 10 dakika sonra geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 19.19'da X platformundan yaptığı açıklamada "Tolga Şardan'ın, 'MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?' başlıklı 31 Ekim tarihli yazısı dezenformasyon içermektedir. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) iddia edildiği gibi bir raporu söz konusu değildir" dedi.