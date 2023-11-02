Hizbullah okullarda: Bağlantılı derneğin yöneticileri MEB'de öğretmenmiş

Hizbullah'ın yasal örgütlenmesi olarak bilinen Mustafaz-Der'in de aralarında bulunduğu yapıların oluşturduğu Peygamber Sevdalıları Platformu (PSP) yönetimindeki üç ismin Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yaptığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, PSP başkan yardımcısı Kenan Çaplık’ın Batman Kültür İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği yaptığı öğrenildi. Çaplık, aynı zamanda Hizbullah’a yakın yayınlar yapan Doğru Haber gazetesinde yazılar da yazıyor.

Platformun muhasip üyesi Abdulmenaf Adıyaman da Diyarbakır’ın Eğil ilçesindeki Düzlük İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapıyor.

Yönetim kurulu üyesi Abdulhakim Gültekin'se Batman Toki Kâzım Karabekir Ortaokulu’nda müdür yardımcısı olarak görev yapıyor. Gültekin’in Hizbullah'ı övdüğü sosyal medya paylaşımları da dikkat çekiyor.

İlk örnek değil

Platformun önceki genel başkanı Adnan Akgönül de Diyarbakır Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde müdür yardımcısıydı. Platformun Mardin Kızıltepe temsilcisi Yusuf Oktay ise Mardin Artuklu Gökçe Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin müdürüydü.

Söz konusu platformun, karma eğitimi hedef alan açıklamaları da gündem olmuştu.