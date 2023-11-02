Gazeteci Dinçer Gökçe 'Basın Özgürlüğünün Sınırları' kitabını okuma şartıyla serbest bırakıldı

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlamasıyla gözaltına alınan Halk TV muhabiri Dinçer Gökçe serbest bırakıldı. Savcılık, kararında adli kontrol hükümlerinin yanı sıra Gökçe'nin kitap okumasını da talep etti.

Buna göre Dinçer, “Basın Özgürlüğü ve Milli Güvenlik Kapsamında Sınırları” ile “Sosyal Medya ve Basın Hukuku” kitaplarını okuyup özetlerini çıkaracak.

'Tahliye kararı elimde'

Dinçer Gökçe, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Çete lideri olmakla suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner’e tahliye kararı” haberini gerekçe göstererek “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Gökçe, hakimlik sorgusunda iddiaları şu sözlerle reddetti: “Yalan haber yaptığımız düşünülmesi benim mesleğime sürülmüş kara bir lekedir. Sanıkların bazı suçlardan tahliye edildikleri kararı elimdedir. Haberde şahısların ceza infaz kurumundan dışarıya çıktıkları yönünde herhangi bir beyanda bulunmadım. Haberimizin içeriğinin yanlış anlaşıldığını düşünüyoruz.”