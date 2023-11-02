'Kars'taki yurtta öğrenci öldü' şeklindeki asılsız söylenti infial yarattı

Dün akşam saatlerinde Kars'ta bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı (KYK) Serhat Kız Öğrenci Yurdu'nda kaydedilen çok sayıda görüntü sosyal medyada yaygın olarak paylaşıldı. Ambulans ve jandarma araçlarının görüldüğü videolarda yurt yöneticilerinin pencereden bakan öğrencilere ''Girin içeri, yarın hepinizi disipline vereceğiz'' dedikleri duyuluyordu.

Binlerce kişi ''KYK yurdunda neler oluyor'' sorusunu sordu, görüntüler forum sitelerinde tartışma başlığı oldu. Resmi açıklamanın yapılmadığı her dakika yurtta yaşananlara ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. Bir öğrencinin intihar ettiğini öne süren de oldu, bıçaklı saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını hatta öldüğünü duyuran da.

İddialar reddedildi, bilgi verilmedi

İlk resmi açıklama Kars Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden geldi. Müdürlük yurda sağlık sorunu yaşayan öğrenciler için "ambulansların" geldiğini belirtirken, cinayet veya yaralama iddialarının gerçeği yansıtmadığı, asılsız olduğunu kaydetti. Öğrencilerin sağlık sorununa ilişkinse ayrıntılı bir bilgi verilmedi.

Müdürlüğün açıklamasında "İl Müdürlüğümüze bağlı Serhat Kız Öğrenci Yurdunda konaklayan ve sağlık sorunu yaşayan öğrencilerimizi almaya gelen ambulansların görüntüsü alınıp, bazı sosyal medya hesaplarında 'yurtta cinayet ve yaralanma var' şeklinde haber yapılmıştır. Yapılan bu haberler gerçeği yansıtmamakta olup, asılsızdır" denildi.

soL'un ulaştığı kaynaklar Serhat Kız Öğrenci Yurdu'nda bir öğrencinin geç saatte yerleşkeye ulaştığını ve yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle baygınlık geçirdiğini aktardı. Hastaneye kaldırılan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yemeklerden pislik çıkıyor, fareler cirit atıyor

Serhat Kız Öğrenci Yurdu, olayın yaşandığı gün sağlıksız ve yetersiz barınma koşullarıyla da gündeme gelmişti.

soL'a konuşan bir öğrenci, esir kampına benzettiği yurda zor ulaştıklarını ve çoğu defa yatağa aç girdiklerini şu sözlerle aktarmıştı:

"Yediğimiz yemeklerden pislik çıkıyor. Bu daha önceleri de birçok kez oldu. Bir de bazen yemekler erken bitiyor. Burası esir kampından farksız. Yemeklerden böcek çıkıyor, yurtta fareler cirit atıyor. İlk başta ben de anlamamıştım. Yurtta kediler de var zaten. Ama lütfen aklınıza hayvan sevgisi, kedi besleme gibi örnekler gelmesin. Ortalık pislik içinde ve kediler buralarda karnını doyuruyor içeriyi pisletiyorlar. Fareyi de ilk o zaman fark ettim. Kedi koridorda fareyle oynuyordu.''