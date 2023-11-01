KYK yurtları: Kars'taki yurdun koridorlarında kediler farelerle oynuyor

Türkiye'de KYK yurdunda kalan öğrencilerin yaşadıkları sorunlar bitmek bilmiyor. Hijyen, beslenme ve güvenlik, tüm öğrencilerin ortak sorun başlıkları. Öğrenciler ya verilen yemeklerle karnını doyuramıyor ya da verilen yemeklerde çıkan pislikler öğrencilere "yeter artık" dedirtiyor.

Kars'ta eğitim gören öğrenciler uzunca bir zamandır barınma sorunlarıyla mücadele ediyor. Kars Kafkas Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrenci sayısının artması, yurt kapasitelerinin yetersiz kalmasına neden oluyor. Birçok öğrenci kalabileceği bir yurt bulmakta zorlanırken bu durum, öğrencilerin eğitimlerine odaklanmalarını da engelliyor.

Yurtlardaki güvenlik sorunları da bir diğer endişe kaynağı. Zaman zaman şehrin bir ucundaki yurtlara akşam saatlerinde dönerken sorun yaşadığını ifade eden öğrenciler, esas problemlerin yurda girdikten sonra başladığını ifade ediyor.

'Yediğimiz yemeklerden pislik çıkıyor ya da yetmiyor'

Konuya dair soL'a konuşan Serhat Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Ayşe* Malatya'dan gitmiş Kars'a. Kendisi aynı zamanda depremzede. Yani barınma sorunu artık onun için daha hissedilir ve depremde evleri yıkılan tüm yakınlarını ilgilendiren bir sorun aslında. Yabancısı değil. Bu sene birinci sınıfta ve umutlarla gelmiş Kars'a.

"Yediğimiz yemeklerden pislik çıkıyor. Bu daha önceleri de birçok kez oldu. Bir de bazen yemekler erken bitiyor. Burası Kars, öyle şehir merkezine ineyim hemen karnımı doyurayım diyemiyorsunuz. Yurt şehir merkezine uzak bir yerde. Akşam geliyoruz, diyorlar ki 'yemek bitti'. İyi de nasıl planlıyorlar bunu? Öğrenci sayısı belli. Tamam boşa gitmesin yemekler ama yemek bitti denilen öğrenci sayısı üç beş kişi değil. Öğrenciler bazen aç giriyor yatağa."

Öğrenciler ilettikleri fotoğraflarda yemeklerinden çıkan pislikleri gösteriyor.

'Okulda fareler cirit atıyor'

Yaşadığı yurdu bir tür esir kampına benzeten Ayşe "Burası esir kampından farksız. Yemeklerden böcek çıkıyor, yurtta fareler cirit atıyor. İlk başta ben de anlamamıştım. Yurtta kediler de var zaten. Ama lütfen aklınıza hayvan sevgisi, kedi besleme gibi örnekler gelmesin. Ortalık pislik içinde ve kediler buralarda karnını doyuruyor içeriyi pisletiyorlar. Fareyi de ilk o zaman fark ettim. Kedi koridorda fareyle oynuyordu. Böyle şeylerin içinde yaşıyoruz şu an" diyor ve ekliyor "Bu canlılar buraya her yer pislik olduğu için çabucak geliyor. İlaçlama yok, temizlik yetersiz, tuvaletlerde bazen sabun bile olmuyor."

'Öğrenci servisler yetersiz, araçlar gaz odaları gibi'

Ayşe "Daha geçen gün bir öğrenci dolmuştan düştü. Ayağı kırılmış, hastanede yatıyormuş" diyor öfkeyle yaşadığı sorunları anlatırken. "Adını tam bilmiyorum, Yusuf muydu? Dolmuş tıklım tıklım dolu, bir anda kapı açılınca düşmüş çocuk yere. Servis sayıları bir elin parmaklarını geçmiyor. Bu kadar servis sayısı koca üniversiteyi yurda taşımaya yetmez zaten. Yetmeyecek. Servise binmek istemeyenler de dolmuşa biniyor. Bazı öğrenciler eve gitmek için iki araç değiştirmek zorunda kalıyor. Günde 50-60 lira dolmuşa veren arkadaşlarımız var."

Servis kalkış saati duyurusunda günde sadece dokuz sefer yapıldığı görülüyor.

"Sorunlar duyulsun bilinsin. Yoksa kimse ilgilenmeyecek bu sorunlarla. Duyurun lütfen sesimizi" diyen öğrenciler yetkililerden acil çözüm talep ediyor.

*Not: Öğrencinin adı değiştirilmiştir.