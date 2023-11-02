Bayraklı Geçici Konaklama Merkezi'nde tahliye girişimi devam ediyor: Şimdi de su kesildi

İzmir Bayraklı Geçici Konaklama Merkezi’ne yerleştirilen depremzedelerin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından konteynerleri boşaltmaları istendi. Gidecek yerleri olmadığı için konteynerlarda kalmaya devam eden depremzedelerin 15 gün önce elektrikleri, son olarak da suları kesildi.

Kahramanmaraş merkezli, 11 ilin etkilendiği 6 Şubat depremlerinin ardından İzmir Valiliği Bayraklı Geçici Konaklama Merkezi’ne yerleştirilen depremzedelere, 30 Eylül itibarıyla konteynerleri boşaltmaları için tebligat gönderildi. Gidecek yerleri ve maddi durumları olmadığını söyleyerek konteyner kentten ayrılmayan depremzedelere tahliye için verilen süre dolunca 15 gün önce konteyner kentin elektrikleri kesildi. Aralarında AFAD ekiplerinin de bulunduğu görevliler son olarak da konteynerlarda kullanılan suların vanasını kapattı.

Yurttaşlar tepkili

Yurttaşlar, konteynerlara gelen suların vanası kapatmaya gelen görevlilere tepki gösterdi. Bir yurttaş, “Biz burada susuz nasıl yaşayacağız? Benim binamı yıktı bu devlet, yapsın versin. Ben çok zor durumdayım. Böyle olur mu, bu çocuklara günah değil mi? Niye kesiyorlar suları? Biraz duyarlı olun ya” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Bir başka yurttaş da elektrikleri olmadığı için çocukları üşümesin diye bahçede ateş yaktıklarını anlattı. Yurttaş, görevlilere “Biz zaten elektriksiz neler çekiyoruz. Yapmayın” diye seslendi. Çeşmelerinden suların akmadığı görüntüleri paylaşan depremzedeler “Çeşmelerimizden su akmıyor, kestiler suları” dedi.