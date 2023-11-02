Diyarbakır’da öğrencilere Almanca kitabı verilmedi: Sınavda kitaptan sorumlular

2023-2024 eğitim öğretim yılıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitim sisteminde birtakım değişiklikler yapmıştı. Bu değişiklerin en önemlilerinden birisi de “Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi”nde yapılmıştı. Buna göre bütün okullardaki yazılı sınavlar tek merkezde hazırlanacak ve ortak olacaktı. MEB’in bu son “sistem değişikliği” eğitimciler tarafından, pek çok açıdan eleştiri konusu olmuştu.

Eleştirileri haklı çıkartan bir olay Diyarbakır’da yaşandı.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinden bulunan, 604 öğrencinin okuduğu Gaffar Okkan Anadolu Lisesi’nde Almanca kitabı olmadığını söyleyen öğrenciler haftaya Pazartesi yapılacak Almanca sınavında kitaptan sorumlu tutulduklarını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Yüzlerce öğrenciyi mağdur eden okul idaresinin ilk günlerde kendilerini “Kitap gelecek” diye oyaladığını söyleyen öğrenciler, şimdi de “Fotokopi çektirin” denildiğini söylüyor.

İdareden öğrenciye haftalar sonra ‘çözüm’: Fotokopi

Gaffar Okkan Anadolu Lisesi’nde okuyan bir 10. sınıf öğrencisi konuyla ilgili soL’a konuştu. “Sene başında tüm kitaplar dağıtıldı ama Almanca verilmedi” diyen öğrenci şunları kaydetti:

“Bize okulun ilk günlerinde diğer bütün kitaplar verildi ama Almanca verilmedi. Almanca hocamız ‘En kötü haftaya kesin gelir.’ dedi ama haftalar geçti, ortada kitap falan yok. Hocamız bize bunu söylerken de müdüre sorup söylemiş, yani onun da pek bilgisi yok anladığım kadarıyla. Hatta hocamız toplantıda ‘Ne yapsın bu çocuklar?’ demiş, idare de ‘Fotokopi çeksinler' demiş. Diyarbakır’daki başka okullardan ya da şehir dışından kitap bulmaya çalışıyoruz. En kötü ihtimalle fotokopi çektiriyoruz. Almanca sınavı haftaya, sınavlar merkezi olduğu için haliyle kitaptan sorumluyuz. Hepimiz stresliyiz.”

'MEB, Diyarbakır’ın merkezindeki okula kitap temin edemiyor’

Veliler de durumdan şikayetçi. soL’a konuşan bir lise öğrencisinin velisi çocuğunun okul idaresi tarafından oyalandığını söylüyor. MEB’in altı boş “reform” sözlerini eleştiren veli, çocuğuyla birlikte kendilerinin de strese girdiklerini belirtiyor.

Konuyla ilgili konuşan öğrenci velisinin sözleri şu şekilde:

“Ben de eğitimciyim. Millî Eğitim Bakanlığı eğitimde yenilikten bahsederken, kendince reformlar yaparken bir yandan da Diyarbakır’ın öyle köyünde falan değil merkezinde bulunan bir okula ders kitabı temin edemiyor. Öğrencileri de sınavda bu kitaplardan sorumlu tutuyor. İdare öğrencilere çözüm olarak fotokopiyi göstermiş. Çok soruşturduk, başka okuldan kitap bulabildik. Çocuğumuzla birlikte biz de strese giriyoruz.”