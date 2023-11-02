Gazeteci Cengiz Erdinç Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gözaltına alındı.
Erdinç'in gözaltına alındığını gazeteci Fırat Fıstık sosyal medya hesabından "Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı. Ayvalık'tan Ankara'ya götürülüyor. Bilgisayarına ve cep telefonuna da el konulmuş." sözleriyle duyurdu.
Erdinç yakın zamanda MİT'in yargıya ilişkin raporu hakkında sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmıştı:
Daha önce de yazdım, öncelikle MİT durup durup Erdoğan'a rapor hazırlamıyor, 11 Aralık 2020 tarihinde MİT'te sınır aşanlar da dahil organize suçla ilgili bir birim kuruldu. Peker'in açıklamalarıyla başlayan süreç de dahil pek çok olay ve operasyon bu birimle ilişkili— Cengiz Erdinç (@cengizerdinc) October 31, 2023
T24 yazarı Tolga Şardan MİT'in yargıya ilişkin raporu hakkındaki yazısı nedeniyle dün gözaltına alınıp tutuklanmıştı.
Erdinç'in gözaltına alınmasının Şardan'ın tutuklanmasına neden olan yazıyla ilgili yaptığı yorumlarla bağlantılı olduğu belirtiliyor.
Halk TV muhabiri Dinçer Gökçe de, dün “Çete lideri olmakla suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner’e tahliye kararı” haberi nedeniyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.