Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı

Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı. Erdinç MİT'in yargıya ilişkin raporu hakkında sosyal medya paylaşımları yapmıştı.

Haber Merkezi

Gazeteci Cengiz Erdinç Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gözaltına alındı.

Erdinç'in gözaltına alındığını gazeteci Fırat Fıstık sosyal medya hesabından "Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı. Ayvalık'tan Ankara'ya götürülüyor. Bilgisayarına ve cep telefonuna da el konulmuş." sözleriyle duyurdu.

Erdinç yakın zamanda MİT'in yargıya ilişkin raporu hakkında sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmıştı:

T24 yazarı Tolga Şardan MİT'in yargıya ilişkin raporu hakkındaki yazısı nedeniyle dün gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Erdinç'in gözaltına alınmasının Şardan'ın tutuklanmasına neden olan yazıyla ilgili yaptığı yorumlarla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Halk TV muhabiri Dinçer Gökçe de, dün “Çete lideri olmakla suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner’e tahliye kararı” haberi nedeniyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.