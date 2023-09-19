Güne soL'dan bakın: 19 Eylül Salı

Libya'daki sel felaketi: Başlatılan soruşturmadan Türk firması çıktı

Libya'da iki barajın çökmesi hakkında başlatılan soruşturmadan Türk firması çıktı. 2021 yılındaki bir rapora göre çöken iki barajın bakımı ve inşası Arsel İnşaat'a ait.

Mobbing, taciz, tehdit ve şantaj hikâyesi: Paravan şirket kurup çalışanları dolandırdılar

Kurdukları sahte şirketle hem çalışanlarını dolandıran hem de eğitim bahanesiyle Kapadokya'ya götürüp taciz edenler açığa çıktı. İş bulmak için şirkete başvuranlar yaşadıklarını soL'a anlattı.

Azerbaycan, Karabağ'a operasyon başlattı

Karabağ'a yönelik operasyon başlatan Azerbaycan, "Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmamakta, yalnızca meşru askeri hedefler yok edilmektedir" açıklamasında bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden okullara yazı: Şimdi de TÜGVA'yı okullara sokuyorlar!

Çanakkale il merkezinde bulunan tüm ortaokul ve liselerde, TÜGVA'nın "değerler eğitimi ve sosyal faaliyet" yapabilmesi için "Medeniyet ve Değerler Kulübü" kurulacak.

'TÜİK’in enflasyonunu' protesto etmek yasak: Sendikacıların hapsi istendi

TÜİK'in enflasyon oranını eleştirmelerinin ardından Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyesi 5 sendikacının 4,5 yıl hapis istemiyle yargılandığı dava ertelendi. Sendikacı Mehmet Balık soL'a konuştu.

Yunanistan'da yerel seçimler yaklaşırken: 'Onların kârı ya da bizim hayatlarımız...'

Girit'in Yunanistan Komünist Partisi adayı Alekos Marinakis önümüzdeki ay gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere dair, "Birkaç kişinin kârı için değil, çoğunluğun ihtiyaçları için adayız" dedi.

Peru'yu da mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı 3'te 3 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri kapsamında Peru ile karşılaştığı maçta galibiyet elde ederek, oynadığı üç maçın üçünü de kazanmış oldu.

Diyanet'ten 23,2 milyon TL'lik özel sipariş: Isıyla renk değiştiren altın varaklı Kuran

Diyanet İşleri Başkanlığı, ısıyla renk değiştiren, altın yaldızlı ve varaklı Kuran basımı için 23 milyon 206 bin 900 TL’lik sözleşme imzaladı.

New York'ta Erdoğan'ın katıldığı yemeğin tarifesi belli oldu: Protokol masası 100 bin dolar

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York’ta katıldığı yemeği organize eden derneğin sponsorluk tarifesi ortaya çıktı. 100 bin dolar ödeyenler protokol masasına oturdu, toplu fotoğrafa girdi.

Kıdem tazminatı hedefte: İşçi mevcut hakkının 11'de 1'ine razı edilmek isteniyor

Orta Vadeli Program'ın "yazılı olmayan hedefi" kıdem tazminatına yönelik tehdidin bu kez hiç olmadığı kadar yakın olabileceğini belirten Oğuz Oyan, Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarına dikkat çekti.

OVP'de gizli seçim planı: 1,1 trilyonluk ek bütçeye 1 trilyonluk ek

Seçime giden süreçte iktidarın kendine bütçe yoluyla yeni harcama kalemleri yarattığı gerçeği, yayımlanan Orta Vadeli Program vesilesiyle ortaya çıktı. Değişiklik Meclis'e de gitmedi.