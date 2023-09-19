Libya'daki sel felaketi: Başlatılan soruşturmadan Türk firması çıktı

Libyalı yetkililer, 11 binden fazla kişinin ölümüne neden olan selden yaklaşık bir hafta sonra, sele neden olan iki barajın çökmesi hakkında soruşturma başlattı.

Patronlar Dünyası'ndan Semih Demirhan'ın haberine göre, Libya Başsavcısı el-Sediq el-Sour, savcıların 1970'lerde inşa edilen iki barajın çöküşünün yanı sıra bakım fonlarının tahsisini araştıracağını belirterek, şehirdeki yerel yetkililerin yanı sıra önceki hükümetlerin de soruşturacağının altını çizdi.

Başsavcı El-Sour, cuma günü geç saatlerde Derna'da düzenlediği basın toplantısında, "Vatandaşlara, kim hata veya ihmal yaparsa savcıların kesinlikle sert önlemler alacağına, ona karşı ceza davası açacağına ve onu mahkemeye göndereceğine dair güvence veriyorum" dedi.

El-Sour ayrıca soruşturmaya ülkenin farklı yerlerinden müfettişlerin dahil edileceğini söyledi.

Türk firmasının imzası

Libya devleti tarafından işletilen bir denetim kurumunun 2021'de hazırladığı bir raporda, 2012 ve 2013 yıllarında 2 milyon dolardan fazla ücret tahsis edilmesine rağmen iki barajın bakımının yapılmadığı belirtildi. 2007 yılında iki barajın bakımını yapmak ve bir baraj daha inşa etmek üzere bir Türk firmasıyla sözleşme imzalanmıştı. Sözleşme imzalanan Arsel İnşaat Ltd. Şti., internet sitesinde çalışmalarını Kasım 2012'de tamamladığını duyurduğu ortaya çıktı.

Öte yandan Libyalı yetkililer, arama yapanların çamurda ve oyuk binalarda hâlâ kayıp olan 10 binden fazla kişiyi bulmasını kolaylaştırmak amacıyla sular altında kalan şehre erişimi kısıtladı. Pek çok cesedin enkaz altında kaldığı ya da Akdeniz'e sürüklendiği düşünülüyor.

Arsel inşaat

Libya'daki barajların yapımı ve bakımından sorumlu olan Arsel İnşaat, Mustafa Orhan Özer tarafından 1987 yılında kuruldu. Şirket ağırlıklı olarak toplu konut, gölet ve altyapı inşaatları üzerine yoğunlaştı. Şirket başlıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne EVKA konutları, DSİ Afyon-Kırka ve Isparta İleydağı Göletleri, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Altyapısı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Endüstri Mühendislikleri Blokları inşaatlarını üstlendi.

Şirket daha sonra katı atık sahası düzenlemeri, ses ve görüntülü havuz inşaatları, toplu konut gibi alanlara da girdi.