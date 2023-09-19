OVP'de gizli seçim planı: 1,1 trilyonluk ek bütçeye 1 trilyonluk ek

Bu yıl bütçe büyüklüğü başlangıçta 4 trilyon 469,6 milyar, bütçe gelirleri 3 milyar 810,2 milyar ve bütçe açığı 659,4 milyar lira olarak öngörülmüştü.

Şubat’ta meydana gelen büyük deprem gerekçe gösterilerek temmuz ayında çıkarılan 1,1 trilyon liralık ek bütçeyle 5,6 trilyon liraya yükselen toplam bütçe; Orta Vadeli Program’da (OVP) açıklanan gerçekleşme tahminiyle 6,6 trilyona çıktı. Yani Anayasa’ya ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na aykırı olarak Meclis’in verdiği harcama izni 973,5 milyar lira aşıldı. (Tablo 1)

Tablo 1.

Ek bütçe öncesinde gelen jet değişiklik

soL’a değerlendirmede bulunan iktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman, OVP’de ortaya çıkan bu gerçekleşme tahmini ve harcama artışını değerlendirdi ve bu yıl ek bütçe öncesinde Meclis'e gelen torba yasaya işaret etti. 5 Temmuz’da Meclis’e gelen torba yasanın 5. Maddesine geçici bir ibare eklendi. Ekin kapsamı, borçlanma limitinin artışına ilişkin.

Hazine ve Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanı'nda bulunan yüzde 5’lik borçlanma limitini arttılması hakkının üstüne; Cumhurbaşkanı'nın, net borçlanma tutarını bu yıla özgü olarak 3 katına çıkarabileceği ifade edildi. İki gün sonra yani 7 Temmuz’da da ek bütçe Meclis’e geldi.

Ek bütçede talep edilmeyen artış torba yasa sayesinde yapıldı. Bu da Meclis’e gitmeden harcama kaleminin yaklaşık 1 trilyon kadar arttırılmasına yol açtı. Konukman, “Eğer bunu gizli yani ödenek üstü yapmasaydı, Meclis’e getirdiği ek bütçe 1,1 trilyon değil, 2,1 trilyon olacaktı” değerlendirmesi yaptı.

'Paralel' ek bütçe ne için?

İktidarın “paralel bir ek bütçe” hazırladığını ifade eden Konukman, bu sayede hem Meclis’ten rakamın hem de ayrıntıların saklandığına işaret etti. Konukman, iddiasını şu sözlerle şekillendirdi: “Saray, bir paralel, gizli ek bütçe hazırlayarak bunu kamuoyundan sakladı.”

Konukman, bu ek bütçenin parlamentodan gizlenmesinin ilk nedeni olarak şuna işaret etti:

“Ek bütçenin denk olma sorumluluğundan dolayı harcamaları 1 trilyon daha yükseltseydi aynı şekilde vergi geliri de artacaktı. Bu da emekçinin taşıma gücünü çok zorlayacaktı.”

Parlamentonun verdiği izni aşan 973,5 milyarlık bir harcama yetkisini elinde bulunduran iktidarın yapabileceklerine işaret eden Konukman durumu “seçim şekeri” ifadesiyle özetledi.

Harcamaların en büyük parçası olan kalem, cari transferler. Toplam büyüklüğü önemsiz olmakla birlikte küçük dozlarla geniş kitleye ulaştırılabilecek türden harcama kalemlerini kapsıyor. Seçime dönük harcamaların bu alt kalemler üzerinden yapılabileceğini söyleyebiliriz. İlgili kalemde yer alan alt kalemler arasında Eğitim Amaçlı Diğer Transferler’den Ziraat Bankası-Tarımsal Üreticilere Kredi Faiz Desteği’ne, Eğitim Amaçlı Diğer Transferler’den Sağlık Amaçlı Transferler’e, KKM’den TOKİ paylarına pek çok bölüm yer alıyor. Konukman, “Bu kalemlerden her birinden bol kepçe dağıtılabilir” değerlendirmesini yaptı.

Burada hesaplamasını açıklayan Konukman şunları söyledi:

“Borçlanma limiti 661 milyardı. Torba yasadan geçen madde sayesinde iki kere yüzde 5 arttırdım; bunu da üçle çarptım ve 2,2 trilyon oldu. Bu aradaki 1 trilyon fark nasıl ödenecek? Borçlanarak... Bütçe açığı 0,6 trilyonken 1,6 trilyon olmuş yani bütçe açığı 1 trilyona yakın yükselmiş. Bu borçlanmayla karşılanacak. Hatta ben iddia ediyorum, bütçe açığı 1,633 trilyon diyor fakat bu 2,2’ye kadar yükseltilebilir. (Torba Kanuna eklenen madde sayesinde) Çünkü bu hesapla borçlanma limiti 2,2 trilyon.” (Tablo 1. Bütçe Dengesi satırı)

OVP’de gerçekleşme tahmini olan 6,6 trilyonluk toplam bütçe gerçekleşirse eğer, önümüzdeki 4 aylık sürede 3,2 trilyonluk harcama yapılacak. (Tablo 2) Konukman’ın tahmini, 0,6 trilyonluk bir artışın daha yaşanabileceği yönünde. Yani harcamaların 4 ayda 3,8 trilyona çıkabilme ihtimali üzerinde duruyor.

Sermayeye can suyu bütçeden

Aynı zamanda işin sermaye kısmına da vurgu yapan Konukman, “bütçe kimin için” sorusunu yeniden sorarak, 800 milyarlık bir yatırım harcamasının sermaye için ayrıldığına da dikkat çekti. (Tablo 2. Sermaye Giderleri ve Sermaye Transferleri) Öte yandan yine 1 trilyona yakın bir miktarın da vazgeçilen vergi geliri olduğunu hatırlattı ve “Bunun çok büyük bir kısmı sermayenin lehine vazgeçilen vergi tutarı” dedi.

Tablo 2.

Bütçeyle seçime hazırlık

“Bir yandan seçim rüşvetleri bir yandan da sermayeye kaynak transferleriyle seçimi kazanmaya yönelik muazzam bir avantaj” yakalandığı değerlendirmesini yapan Konukman “Bu sadece 2023’ün son 4 ayı için” hatırlatması da yaptı.

2024 bütçesinin de yerel seçimler için bir fırsata çevrileceği iddiasını dile getiren Konukman, “İktidar hem 2023’ün son 4 aylık olanaklarını hem de 2024 bütçesinin ödeneklerinin bir kısmını 2,5 aya sıkıştırma veya sonradan ek bütçeye gitme gibi olanaklarla seçimi kazanmak için olağanüstü fırsatlar edinebilir. Buradan tüm muhalefet partilerini uyarıyorum, sürecin takipçisi olunması gerekir” dedi.