Yunanistan'da yerel seçimler yaklaşırken: 'Onların kârı ya da bizim hayatlarımız...'

Önümüzdeki günlerde Yunanistan’da yerel yöneticileri belirlemek üzere seçimler yapılacak. İlk turu 8 Ekim ve ikinci turu 15 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde ülkenin bölgeleri, şehir, kasaba ve köylerinin yeni dönem yerel yöneticileri belli olacak.

Yunanistan’da 14 bölge bulunuyor. Bu bölgeler arasında Girit yerel seçimlerin yapılacağı bir birimi oluşturuyor. Seçimde Girit bölgesinin bütünü için bir bölgesel başkan belirlenecek. Aynı seçimde belediyelerin alt birimleri, meclis üyeleri alınan oy oranında seçilecek. Diğer yandan kent ve kasabalarda yerel yönetim ve belediye meclis üyeleri belirlenecek.

Girit bölgesinin KKE adayı Marinakis

8 ve 9 Eylül tarihlerinde Hanya’da düzenlenen festivalde buluştuğumuz, Girit bölgesinin Yunanistan Komünist Partisi (KKE) adayı Alekos Marinakis ile seçimler üzerine konuşma fırsatı bulduk.

Alekos Marinakis bize partisinin yerel yönetimler için belirlediği ilkeleri özetledi ve seçim çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini anlattı.

Alekos Marinakis

Beledi öncelikler açısından turizme teslim olmuş durumda

Marinakis,Yunanistan’ın, özellikle de Girit adasının birçok sorun yaşamakta olduğunu anlatırken, turizmin belirleyici ve bozucu özelliklerinden söz etti. Adanın bütünü imar ve diğer beledi öncelikler açısından turizme teslim olmuş durumda.

Örneğin üniversitelerin açılmakta olduğu bu günlerde, partinin en önemli gündemlerinden birini konut sorunu oluşturuyor. Girit’te ve diğer üniversite kentlerinde öğrenciler için yeterli yurt bulunmuyor ve bu nedenle adada yaşam koşulları son derece pahalı durumda. Öğrencilerin bu nedenle adadaki üniversiteleri tercih etmedikleri konuşulan konular arasında. Ev sahipleri en küçük odalarını bile Airbnb ile kiraya veriyor, kiralar turizm nedeniyle sürekli yükseliyor ve buna eklenen hayat pahalılığı öğrenci kesiminin ve ailelerinin tercihlerini derinden etkiliyor.

'Onların kârı ya da bizim hayatlarımız...'

Girit adasında tüm yerel yönetim kademelerinde aday gösteren Parti bu seçimlerde çalışan, işsiz, profesyonel, zanaatkar, çiftçi ve balıkçılara seslenerek bölgede Girit belediyelerinde KKE adaylarına verecekleri oylarla seçimin ertesi günü daha güçlü olmaları için çağrıda bulundu.

8 ve 9 Eylül’de Hanya’da, 16 Eylül’de Resmo’da düzenlenen festivallerde birçok partili ve parti dostu değerli sanatçı ve müzik grubu sahne aldı. Geniş katılımlı festivallerde yapılan konuşmalarda, emekçi halkın seçim bölgelerinde diğer partilerin ve çıkar gruplarının halk karşıtı politikalarına karşı muhalefetin güçlendirmesi gerektiği vurgulandı.

Bölgesel, yerel yönetim, hükümet ve AB seçimlerinde halkın mücadelesinin ön safında yer almış, geçmiş faaliyetlerinde kendini kanıtlamış adayların oy pusulasında desteklenmesi çağrısında bulunuldu. Halk mitingine dönüşen festivallerde daha fazla bölge ve belediye meclisi üyesi seçmenin halkın tek kazancı olacağı, kendi gücünü, sesini ve iddiasını güçlendireceği anlatıldı.

Yapılan konuşmalarda “Onların kârı ya da bizim hayatlarımız arasındaki gerçek ikilemde açıkça hayatlarımızı seçiyoruz” denildi.

Birbirinin aynısı olan programlarla halkı yoksul ve çaresiz hale getirdiler

Alekos Marinakis’in yaygın olarak dağıtılan seçim broşürlerinde; yerel ve merkezi toplantılarda anlatılan diğer tüm parti ve grupların birkaç iş grubunun karlılığını ve yatırımlarını desteklemeyi tercih ettiği, Yeni Demokrasi, Pasok ve Syriza gibi birçok parti tarafından desteklenerek seçilmiş mevcut başkanın yeniden seçilmesinden halkın hiçbir çıkarı olmadığı, bölge konseylerinde seçilmiş üyeleri bulunan Syriza gibi partilerin halka yararı olmadığı dile getiriliyor. Bu kesimlerin programlarının birbirinin aynısı olduğu ve bu program ve uygulamalarıyla halkı bugünkü yoksul ve çaresiz hale getirdikleri dile getiriliyor.

Bölge başkanlarının çoğu zaman merkezin uslu çocuğu olmasının tesadüf olmadığı belirtilirken, mevcut başkanın iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi’nin adayı ve başkanı olduğu ve onlara yaranmaya çalıştığı belirtildi. Girit’te otelcilik sektörü sahipleri, büyük tüccarlar, yatırımcılar ve diğer iş grupları seçimlerde aktif olarak yer almakta ve kimi adayları kendi çıkarları için desteklemekte.

Adada öne çıkan talepler

Halkın ödediği ağır vergiler ve artan hayat pahalılığı, turizm gibi belirli iş alanlarının genişlemesine karşın adadaki niteliksiz, part time ve güvencesiz iş gücünün diğerlerinin işsizliği pahasına artması Girit ve diğer bölgelerde KKE adaylarının desteklenmesi için öne sürülen nedenler arasında yer almakta.

Özelleştirmeler, sözleşmeli, esnek çalışmanın yaygınlaştırılması, bölge ve yerel planlamalarda, yatırım önceliklerinde merkezi hükümetin ve iş çevrelerinin ihtiyaç ve önceliklerinin merkezden bölgelere doğru yayılması, bunun yeri geldiğinde paramiliter güçlerle desteklenmesine karşı KKE adaylarının desteklenmesi istenmekte.

AB’nin merkezi olarak yönetilen mali paketlerine karşı halkın ihtiyaç ve çıkarlarının savunulması gibi konular yerel seçim talepleri arasında yer alıyor. Eski Amerikan üssü bulunan arazilerin özel girişimcilere tahsis edilmesi, adada otel ve kumarhane gibi yatırımların desteklenmesi karşı çıkılan başlıklar.

Yeni havaalanları yapılması gibi turizm sektörüne ve buradaki yatırımlara destek olacak projelere karşı, bütünlüklü ve birbiriyle bağlantılı, halk yararına ucuz ulaşım projelerinin desteklenmesi isteniyor. Benzer biçimde katı atık yönetiminde çevrenin “büyük yatırımcıların” iştahlarına kurban edilmediği programların ortaya konması vurgulanıyor. Deprem, yangın ve su baskını gibi felaketlerde halkın yalnız bırakılmasına karşı, halkın örgütlenmesi ve kendi adaylarını desteklenmesi isteniyor.

Bütün bunların yanı sıra ülkede ve adada uyuşturucuların yaygınlaşmasına karşı mücadele, adayların gündem maddeleri arasında yer alıyor. KKE adayları sağlığın özelleştirilmesi, sağlıkta kamu yatırımlarının azalması konusunda pek çok şey söylüyor; okulların, spor alanlarının, üniversitelerin ödeneklerinin ihtiyacı karşılayacak düzeyde artırılması ve halkın söz konusu alanlara dair planlamaya katıldığı bir belediye işleyişinin savunulduğu bütünlüklü bir programla seçmenlerin karşısına çıkıyor.

Bütünlüklü siyasal gündem ile hareket

Girit bölgesel başkan adayı Alekos Marinakis yerel seçimlere bakıldığında bunun ülke siyasetinin bütününden ayrı olmadığı, KKE’nin yerel seçimlerde bütünlüklü siyasal gündemi ile hareket ettiğini dile getirdi.

Marinakis bize son olarak partisinin bu seçimlerde en önemli ilkesinin halkın çoğunluğunun talep ve istemlerinin, ihtiyaçlarının, azınlığın çıkarlarına, kâr etme istemine karşı savunulması olduğunu anlattı.

KKE daha önceki yerel seçimlere de katılmış ve birçok il ve ilçede belediye başkanlıkları ve meclis üyelikleri kazanmış durumda. KKE adaylarının belediye başkanlığını halen sürdürdüğü bazı kentlerde diğer partilerin KKE adaylarına karşı ittifak oluşturmaya çalıştıkları ve bu nedenle ortak mitingler düzenledikleri bir seçim ortamı yaşanıyor. Kendilerine bu seçimlerde de başarılar diliyoruz.