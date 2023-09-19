'TÜİK’in enflasyonunu' protesto etmek yasak: Sendikacıların hapsi istendi

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerini protesto etmelerinin ardından Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyesi 5 sendikacı hakkında açılan dava Ankara 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.



Birleşik Kamu-İş üyeleri, geçen yıl 9 Haziran'da, açıklanan enflasyon oranlarını protesto etmek için TÜİK önünde açıklama yapmak istemiş, emniyet güçlerinin izin vermemesi ve polisin biber gazlı müdahalesiyle o dönemki Genel Başkan Mehmet Balık, dönemin Konfederasyon Mali Sekreteri Mücahit Dede, Eğitim-İş Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Himmet Suat Sadış, Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan ve Ankara 3 Nolu Şube Başkanı Doğan Dağdelen gözaltına alınmıştı.



Polisin sert müdahalesiyle basın açıklamasının engellenmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 5 sendika yöneticisi hakkında 4,5'ar yıla kadar hapis cezası istendi.



Bugünkü duruşmada mahkeme heyeti davayı 22 Şubat 2024’e erteledi.



Polis müdahalesi sonrası gözaltına alınan ve hakkında dava açılan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu önceki dönem Genel Başkanı Mehmet Balık, davayı soL’a değerlendirdi. Balık, iddianamede yer alan suçların hiçbirinin gerçeklikle alakası olmadığını belirtti.

'Amacımız gerçek enflasyon oranında zam yapılmasını sağlamaktı'

“Savcılığın 4 buçuk yıl hapis istemi izinsiz olarak basın açıklaması yapmaya dayandırılıyor. Meskûn mahali ya da yolu trafiğe kapatmaya dayandırılıyor. Ancak ne Anayasamızda ne Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararlarda ne de mahkemelerde böyle bir suç yok. Dolayısıyla böyle bir suç isnat edilemez. Bugün duruşmada avukatlarımız savunmalarını yaptılar ve mahkeme heyeti davayı 22 Şubat’a erteledi.



Çünkü üzerimize atılan suçların hiçbirinin gerçeklikle alakası yok. TÜİK’in o tarihte açıkladığı resmî rakamlar var. Bağımsız kuruluşların ve konfederasyonumuzun yaptığı araştırma sonuçları var.



Tüm bunlara bakıldığı zaman zaten bizim amacımız bu rakamları ortaya koymak ve15 Temmuz 2022’de çalışanların maaşlarına gerçek enflasyon oranında zam yapılmasını sağlamaktı. Dolayısıyla burada aslında asıl suçlu bize orada saldıran, gaz sıkan, basın açıklaması yaptırmayan emniyet görevlileri.”

'Açlığa mahkûm edilenlerin davası'

Duruşma öncesi Birleşik Kamu İş'ten yapılan açıklamada, TÜİK'in hesaplama yöntemleri eleştirilerek, bu davanın TÜİK tarafından açlığa mahkûm edilenlerin davası olduğuna yer verildi.



Açıklamada "Ne TÜİK’in manipülasyonlu rakamlarına ne de yandaş konfederasyonun maskelenmiş satış sözleşmesine teslim olacağız. Emekçilerin alın terini çalanlara karşı mücadelemiz sürecek" denildi.