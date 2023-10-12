Güne soL'dan bakın: 12 Ekim 2023

Gazze'de 6. gün: Ölü sayısı 2 bini aştı, İsrail Suriye'yi de hedef aldı

Gazze Şeridi'ne yönelik harekatın kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Karşılıklı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini geçti.

İsrail'in istihbarat açığına dikkat çekenler artıyor: 'Birliklerin üçte ikisi sınırdan çekilmişti'

ABD'li gazeteci Hersh, Gazze sınırındaki birliklerin 3'te 2'sinin bir Filistin köyünde yapılacak dini festivalde yerleşimcileri korumak için gönderildiği gün Hamas'ın saldırı başlattığını aktardı.

Cengiz yine iş başında: Madenleri Hanönü'nü zehirledi, itiraz eden darp edildi

Kastamonu'da kimyasal atıkları su kanalına dökmekle suçlanan Acacia maden şirketine karşı 34 çevre örgütü açıklama yayımladı. Şirketin devletin kurumlarını kontrolü altına aldığı belirtildi.

Şaka gibi araştırmada ‘Cumhuriyet değerlerini taşıyan markalar’ seçildi: Coca-Cola, Philips, Shell…

Aksoy Araştırma hazırladı, Marketing Türkiye pazarladı, Koç ev sahipliği yaptı, gazeteler hangisi işine gelirse o şirketin haberini bastı.

Netanyahu iç siyasette destek arıyor: Gantz'la anlaşma rahatlama sağlar mı?

İsrail'de savaş nedeniyle acil hükümet kurulması için muhalefet lideri Gantz'la anlaşan başbakan Netanyahu'nun iç siyasette daha fazla destek alıp almayacağı hâlâ soru işareti.

'40 bebeğin kafası kesildi' öyküsünde ABD geri adım attı

Sosyal medyada viral olan ama gerçekliği sorgulanan "40 bebeğin kafası kesildi" iddiasını önce Biden dile getirdi, sonra Beyaz Saray açıklamayı geri çekti.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Gazze'deki sivil ölümlerinin sorulmasına öfkelendi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, gazetecilerin Gazze'deki sivil ölümlerini önlemek konusunda İsrail'in ne yapmayı planladığına ilişkin sorularına öfkelendi.

Çukurova Rock Festivali saatler kala yasaklandı: Alkol kullanımı suça yol açabilirmiş

Adana'da bugün başlayacak olan Çukurova Rock Festivali, "alkol kullanımı ve güvenlik" gerekçesiyle iptal edildi.

Dokuz Eylül'deki taciz skandalı'nda Sağlık-İş: 'Tacizciyi korumayız'

DEÜ Hastanesi’ndeki taciz olayına dair hukuki sürecin devam ettiğini belirten Sağlık-İş Sendikası, bu yüzden kendilerinin adım atmadığını belirtti ve "Haberi sızdıran da disipline gidecek" dedi.

Bakanlık saldırısının üzerinden 11 gün geçti: Bakan Yerlikaya'dan gecikmeli ihmal itirafı

İçişleri Bakanlığı'na yönelik saldırı girişiminde kullanılan aracın plakasının PTS'de ulusal yerine, yerele girildiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, söz konusu durumun ihmal olduğunu kabul etti.