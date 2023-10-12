Çukurova Rock Festivali saatler kala yasaklandı: Alkol kullanımı suça yol açabilirmiş

Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Çukurova Rock Festivali, etkinliğin başlamasına sayılı saatler kala Adana Valiliği tarafından yasaklandı. Valilik, yasaklama gerekçeleri arasında "Etkinlik alanı çevresinde alkol satan büfelerin olması ve alkole bağlı cinsel saldırı, yaralama, hırsızlık gibi suçların oluşmasına yol açacağını" gösterdi.

Adana Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü'nün Vali Yardımcısı Mutlu Almalı imzası olan ve organizasyon firması ile Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, "Adana Emniyet Müdürlüğü'nün Çukurova Rock Festivali ile ilgili olarak çevrede alkol satan mekanların olması, festivalde alkol alımının cinsel saldırı, yaralama, hırsızlık gibi olaylara yol açabileceğini değerlendirdiğini" bu nedenle festivalin yapılmasının uygun görülmediğini belirtti.

Sözcü'de yer alan habere göre, festivalin organizasyonunu yapan Milyon Yapım tarafından yapılan açıklamada, festivalin alkolsüz yapılması için başvuruda bulunulduğu ancak bu talebe Valilik tarafından yanıt verilmediği kaydedildi.