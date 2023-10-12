Dokuz Eylül'deki taciz skandalı'nda Sağlık-İş: 'Tacizciyi korumayız'

Atanmış rektör Nükhet Hoter’in görev yaptığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan temizlik personeli bir kadın işçi, aynı bölümde çalışan iş arkadaşının fiziksel ve sözlü tacizine maruz kalmıştı.

Tacize maruz kalan Zehra , darp raporu alarak durumu yazılı bir dilekçeyle hastane yönetimine bildirmiş ancak hastane yönetimi tacizci işçiye herhangi bir idari ceza vermediği gibi çalışma koşullarının çok daha iyi olduğu bir bölümüne atayarak adeta ödüllendirmişti.

Zehra, hastane yönetiminin tacizci işçiyi koruyan tavrı üzerine, durumu üyesi olduğu Türk-İş’e bağlı Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası’na bildirdiğini ancak sendikanın hiçbir şey yapmadığını söylemişti.

Sendikadan 'asılsız' iddiası

Konuya dair dün yayımlanan “Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde taciz: Hastane yönetimi ve sendika görmezden geldi” başlıklı haberimizin ardından Sağlık-İş İzmir Şube Başkan Yardımcısı Savaş Erdoğan, konuya dair soL'a bilgi verdi. Ayrıca Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası İzmir Şube tarafından kamuoyuna yönelik bir açıklama yayımlandı.

Zehra’nın konuya dair sendikaya başvurmadan önce karakola giderek şikayette bulunduğunu ve olaya dair hukuki sürecinin başlatıldığını söyleyen Erdoğan, disiplin süreci başlattıklarını ancak yargı kararının ardından disiplin kararını vereceklerini aktardı.

Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Sürekli İşçi Disiplin Kurulu toplantısının 20 Eylül tarihli tutanağını soL'a iletti. İletilen tutanakta, "Konu ile ilgili hukuksal süreç başladığından, hukuki sürecin sonucuna göre ileriki bir disiplin kurulu toplantısında konunun tekrar görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir” ifadelerine yer verildiği görüldü.

'Adını kirletme olayına giriyor' iddiası

Öte yandan Erdoğan, soL'a telefonda aktardığı bilgilerde, soL'un haberinin "asılsız" olduğunu da iddia etti. Asıl amacın kendi sendikalarına karşı Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) sendikasını desteklemek ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi kurumunu kötülemek olduğunu öne süren Erdoğan, "Bu haberi yaptıran arkadaş da böyle yaparsa disipline gelecek. Yanlış beyanla hem kurumun hem de sendikanın adını kullanıyor, sürekli kurumun adını kirletme olayına giriyor" dedi.

soL, olay sonrasında Zehra'nın vücudundaki morlukları gösteren fotoğrafları, hastaneden aldığı darp raporunu ve olayın ayrıntılarını anlattığı dilekçe tutanağını gördü. Zehra'ya yönelik tacize karşı mücadeleyi ise Kadın Dayanışma Komiteleri yürütüyor.

Sendikadan kamuoyuna açıklama: Yine hastane savunuldu

Haberimizin ardından Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası İzmir Şube tarafından ayrıca kamuoyuna yönelik bir açıklama yayımlandı.

Söz konusu açıklamada, “Sendikamıza ve Dokuz Eylül Üniversitesi adına itham edilen suçlamaları ve karalamaları kesinlikle kabul etmediğimizi kamuoyuna duyurulur” ifadelerine yer verildi.

hHem sendika yöneticisinin beyanlarında hem de açıklamada Dokuz Eylül Üniversitesi’nin de savunulması dikkat çekti.

Yapılan açıklama şöyle:

“12.10.2023 tarihinde soL Haber tarafından sendikamız ve Dokuz Eylül Üniversitesi adına yapılan asılsız habere cevaben.

Bahsi geçen haberde 'Hastane yönetimi ve sendika görmezden geldi' haberi gerçeği yansıtmamaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ve sendikamız arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi disiplin kurulu hükümlerine işlem yapmak yerine şikâyetçi kişi bireysel olarak adli süreci başlatmıştır, devamında bahsi geçen konu disiplin kurulunda gündeme gelmiştir.

Disiplin kurulu kararında başlatılan adli sürecin sonuçlanması beklenmesine ve bir sonraki disiplin kurulunda tekrar görüşülmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Sendikamız ne suçlayıcı nede aklayıcı bir tutum sergilememiştir. Adli sürecin sonuna göre gerekli disiplin kurulu işletilecektir. Sendikamızın çalışma hayatında kadına şiddete ve tacize karşı duruşu ve tutumu nettir. Sendikamıza ve Dokuz Eylül Üniversitesi adına itham edilen suçlamaları ve karalamaları kesinlikle kabul etmediğimizi kamuoyuna duyurulur.”