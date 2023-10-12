Bakanlık saldırısının üzerinden 11 gün geçti: Bakan Yerlikaya'dan gecikmeli ihmal itirafı

TBMM 28'inci dönem 2'inci yasama yılının başlayacağı 1 Ekim tarihinde, TBMM'nin yanıbaşında bulunan İçişleri Bakanlığı'na saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırı girişiminde kullanılan aracın ise Kayseri'de gasp edildiği ve aracın sürücüsünün öldürülerek yol kenarına bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

TBMM'nin açılışı nedeniyle güvenlik önlemlerinin daha da arttırıldığı bölgede İçişleri Bakanlığı'na saldırı gerçekleştirilmesi ve saldırganların Kayseri'de cinayet işleyerek gasp ettikleri araçla İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün giriş kapısı önüne kadar gelebilmesi, olaya dair ihmalleri gündeme getirmişti.

Aracın gasp edildiği sırada olaya şahit olan bir yurttaşın, durumu ihbar ettiği ve ihbarda belirtilen plakanın, Plaka Tanıma Sistemi'nde (PTS) ulusal yerine, yerele girildiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu durumun ihmal olduğunu kabul etti.

Saldırganların Türkiye'ye kuvvetle ihtimal paramotorla giriş yaptığını kaydederken, paramotorun bulunamadığını aktardı.

'1 Ekim saldırı girişimi örgütün can çekişmesidir'

Bakan Yerlikaya, son 4 ayda yapılan terör, uyuşturucuyla mücadele, siber suçlar, organize suçlar ve kaçakçılık, asayiş, AFAD ile göçmen kaçakçılığı operasyonları hakkında bilgi vermek için medya buluşmasında gazetecilerle bir araya geldi.

Beşiktaş’ta özel bir otelde gerçekleşen program saat 11.00 sıralarında başladı. Yerlikaya, gazetecilere yapılan operasyonlarla ilgili bilgiler paylaştı.

Yerlikaya, "Bölücü örgüt 1 Ekim'de bakanlığımızın önünde terör eylemi girişiminde bulundu. Kahraman polislerimizin karşılığı ile 2 teröristlerin ölümü ile son buldu. 1 Ekim saldırı girişimi örgütün can çekişmesidir. İçinde bulundukları çaresizlik terörün çirkin yüzünü gösterdi. Hemen arkasından başlattığımız kahramanlar operasyonu ile mücadelemizin amansız devam ettiğini gösterdik. PKK/YPG'ye ait altyapı üst yapı enerji tesisleri hava unsurlarımızca bombalandı. Hainler yaptıklarının bedelini ödeyecek. AK Parti göreve geldiğinde terör gündemi vardı. 40 yıldır sorunlarımızın ilk sıralarında yer alan PKK kaynaklı terör hükümetlerimiz döneminde bitme noktasına geldi. Türkiye'nin terörle mücadelesinin esası terörü gündemimizden çıkarmaktır. Bir daha terör nedeniyle kapalı yaylamız, tek bir kulübemiz dahi olmayacak" dedi.

'57'si bombalı olmak üzere 68 eylem önlendi'

Yerlikaya, operasyonlara yönelik sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Son 120 günde örgütlere yönelik İHA-SİHA'larımız 21 bin 459 saat uçuş gerçekleştirdik. PKK-KCK'ya yönelik 54 bin 598'i kırsalda olmak 65 bin 730 operasyon yapıldı. Kırsalda ve şehirde gerçekleşen operasyonlarda 309 terörist etkisiz hale getirildi. 403 şüpheli tutuklandı. FETÖ'ye yönelik bin 786 operasyon yapıldı, 536 şüpheli tutuklandı. DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 61 terörist etkisiz hale getirildi, 161 terörist tutuklandı. Etkisiz hale getirilen hainlerin 25'i terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticisiydi. Kırmızı kategorideki 2 terörist başta Beşiktaş stat saldırısı olmak üzere Diyarbakır ve Şırnak'ta 83 canın şehit edilmesi eyleminde talimat veren hainlerdi. 57'si bombalı olmak üzere 68 eylem önlendi. Hedeflerimizden biri de ülkemizi organize suç örgütlerinden temizlemek. Kararlılığımızı gösterenlerden biri de sürekli gerçekleştirdiğimiz operasyonlardır. Çetelerin çetelesini tutuyoruz. Organize suç örgütlerinden çetelere kadar kafes operasyonları düzenliyoruz ve devam edeceğiz."

İhmal olduğunu kabul etti

Yerlikaya'ya daha sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yerlikaya'ya İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla yapılan saldırıda ihmal iddiaları soruldu.

Saldırganların Kayseri 'de bir gün önce uzun namlulu silahlarla bir araca ateş açmaları üzerine 112 'ye vatandaş ihbarı olduğunu kaydeden Yerlikaya, ancak ihbarda belirtilen plakanın Plaka Tanıma Sistemi (PTS) 'nde ulusal yerine, yerele girildiğini söyledi. Bu yönde bir ihmalin bulunduğunu ifade eden Yerlikaya geniş açıklama yapacağını aktardı.

Yerlikaya , saldırganların paramotor ile Türkiye'ye girdiğine dair belirlemenin olduğunu kaydederken "Karada izleri yok. Çok güçlü bir ihtimal paramotorla geldikleri ön görülüyor" dedi. Yerlikaya ancak paramoturun bulunmadığı kaydetti.