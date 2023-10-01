Meclis'in açılacağı gün Ankara'da bombalı saldırı girişimi: Yerlikaya'dan ‘suç örgütleri’ vurgulu açıklama

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde saat 09.30 sıralarında bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur" açıklamasında bulundu.

Yerlikaya, "Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır" ifadelerini kullandı.

Saldırı bölgesinde roketatar

Olayın yaşandığı bölgede çalışmalar devam ediyor.

Saldırı bölgesinde roketatar cinsi bir silah görüldü. Silaha ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı

Kızılay'da bazı yollarda trafik akışı durdurulurken bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiyenin sevk edildiği belirtildi. Meclis'e giriş çıkışlar da tamamen yasaklandı.

TBMM Çankaya kapısına da yakın bir noktada gerçekleştirilen saldırı nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerince kapatılan bölgeye girişlerin engellendiği bildirildi.

TBMM'nin açılacağı gün gerçekleşti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28'inci dönem 2'inci yasama yılı bugün saat 13.00'te Atatürk Anıtı'nda yapılacak tören ile başlayacaktı.

Saldırının; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi parti genel başkanları ve milletvekillerinin katılımıyla birkaç saat sonra açılacak olan Meclis'e yakın bir alanda gerçekleşmesi dikkat çekti.

Soruşturma başlatıldı, yayın yasağı getirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırı girişimine ilişkin soruşturma başlattı.

Konuyla ilgili erişim engeli ve yayın yasağı kararı verildi.

Bakan Tunç: Soruşturma geniş çaplı şekilde sürdürülecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırı girişimine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum. Yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum" diyen Tunç, şunları söyledi:

"Hain saldırı ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir. Bu saldırılar Türkiye'nin terörle mücadelesine hiçbir şekilde engel olamayacaktır. Terörle mücadelemiz daha da kararlı bir şekilde devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum. Yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum.



Hain saldırı ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili görevlendirilen… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) October 1, 2023

'Araç Kayseri'de gasp edildi, sürücüsü öldürüldü' iddiası

Saldırı girişiminde kullanılan 38 TP 962 plakalı hafif ticari aracın Kayseri'de gasp edildiği iddia edildi.

Aracın, Develi ilçesi Çataloluk Köyü'ne bağlı Avlağa Mezrası'nda yaşan Veteriner Mikail Bozlağan'dan gasp edildiği ve Bozlağan'ın gasp sırasında başından vuruarak öldürüldüğü öne sürüldü. Cinayetin ardından Bozlağan'ın cesedinin olay yerindeki şarampole bırakıldığı belirtildi.

Konuya ilişkin resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı.

RTÜK'ten Ankara'daki bombalı saldırı girişimine ilişkin uyarı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ankara'daki bombalı saldırı girişimine ilişkin yayıncılara uyarıda bulunarak, "Yayıncılarımızın yasak kararına titizlikle uymaları önemlidir" dedi.

ABD Büyükelçiliği’nden vatandaşlarına uyarı

ABD Büyükelçiliği, Ankara'daki bombalı saldırı girişimine ilişkin yayımladığı güvenlik uyarısında, vatandaşlarından "bölgeden uzak durulmasını" istedi.

Bakan Yerlikaya'dan ‘suç örgütleri’ vurgulu açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık önündeki bombalı saldırıya ilişkin ikinci açıklamasında ‘organize suç örgütleri’ vurgusu yaparak mücadeleye devam mesajı verdi.

Yerlikaya ikinci açıklamada saat 12.33 itibarıyla; İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana gelen bombalı saldırıda yaralanan iki polisin hayati tehlikelerinin bulunmadığını duyurdu. Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş’ın tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Bakan mesajında organize suç örgütleri vurgusu da yaptı: “Terörle, onların iş birlikçileriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.”

Meclis'te yeni yasama yılı açılışı geniş güvenlik önlemleri altında yapılıyor

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki bombalı saldırı girişiminin ardından TBMM'de 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı, geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştiriliyor.

28. Dönem 2. Yasama Yılı açılış programı kapsamında TBMM Atatürk Anıtı'ndaki tören saat 13.00'te gerçekleştirildi. Saat 14.00'teyse Meclis Genel Kurulunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılış toplantısı yapılacak.

Davetliler de açılış toplantısı için Genel Kurul'a alınacak.