İsrail'in istihbarat açığına dikkat çekenler artıyor: 'Birliklerin üçte ikisi sınırdan çekilmişti'

ABD'li gazeteci Seymour Hersh, Hamas'ın İsrail'e başlattığı saldırıya ilişkin bir yazı kaleme aldı.

İsrail istihbaratının o günkü ihmalkarlığına dikkat çeken Hersh, yazıda Hamas'ın saldırının ilk gününde elde ettiği başarının tamamen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir kararının doğrudan sonucu olduğuna dikkat çekti.

Konuya ilişkin yurtdışında yaşayan eski İsrailli istihbarat yetkilileriyle konuştuğunu aktaran Hersh, yetkililerin, Netanyahu'nun, İsrailli komutanların önerisi üzerine, Yahudili yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistin köyü Haware'de yapacağı Sukot Bayramı kutlamasında koruma sağlamak için Gazze sınırındaki İsrail askerlerinin büyük bölümünü oraya sevk etme kararı aldığını söylediğini kaydetti.

'Sınırda yalnızca 800 asker kaldı'

Gazze sınırındaki birliklerin üçte ikisinin Haware köyüne gönderildiğini belirten kaynaklar, sınırda yalnızca 800 askerin kaldığını ifade etti.

Hersh'e konuşan eski yetkili, "Gazze Şeridi ve İsrail'in güneyindeki 51 kilometrelik hattı korumak için yalnızca 800 asker kalmıştı. Bu, İsrail vatandaşlarının 10 il 12 saat arasında askerin varlığından mahrum olması anlamına geliyordu. Kendileriyle baş başa kaldılar. Bu nedenle Bibi'nin (Netanyahu) işi bitti. Birkaç ay daha kalır, sonrasında sonu gelir" dedi.

ABD raporu: İsrail ordusunun istihbarat açıkları vardı

Diğer yandan, bir ABD raporunda, Hamas saldırısının, İsrail ordusunun işlevsel ve lojistik zayıflıklarının yanı sıra bir dizi istihbarat açıklarından kaynaklandığına dikkat çekildi.

Sputnik International'ın Svetlana Ekimenko imzalı haberine göre, İsrailli güvenlik yetkililerinin ifadelerine dayandırılan raporda, istihbarat yetkililerin, Hamaslı milisleri takibe odaklanan iletişim kanallarını gereğince takip etmekte başarısız olduğu kaydedildi.

Buna ek olarak, İsrail ordusunun sınır gözetim teçhizatına gereğinden fazla güven duymasından dolayı Hamas'ın bu teçhizatları kolayca etkisiz hale getirebildiğine dikkat çekilen raporda, İsrailli komutanların da saldırı anında tek bir sınır üssüne odaklanması nedeniyle sınırın geçilmesinin ardından İsrail ordusunun geri kalanıyla iletişimin tamamen kesildiği belirtildi.

Raporda, Gazzeli komutanların, saldırıdan önce "herhangi bir saldırı hazırlığı olmadığına" dair yaptığı telefon görüşmelerinin tespit edilmesinin de İsrail istihbaratını yanılmış olabileceği üzerinde duruluyor.

İsrailli güvenlik yöneticilerinin, ayrıca son yıllarda "kendini çok göstermeyen" ve sınırda ayaklanma faaliyetlerinin bitirilmesine dair Katar'a taahhüt veren Hamas'ı çok az tehdit olarak gördüğüne işaret ediliyor.