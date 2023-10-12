Şaka gibi araştırmada ‘Cumhuriyet değerlerini taşıyan markalar’ seçildi: Coca-Cola, Philips, Shell…

Türkiye kapitalizminin “cumhuriyet”ten ne anladığına dair, insanın tahayyül sınırlarını zorlayan bir olay yaşandı: “Cumhuriyet değerlerini taşıyan markalar” seçildi.

Marketing Türkiye isimli pazarlama firmasının işi için araştırmayı Aksoy Araştırma yürüttü. Araştırmaya göre, “cumhuriyet değerleri”ni oluşturan 11 değer şöyle sıralandı: Yenilikçi, umut veren, özgürlükçü, kurumsal, bağımsızlığı savunan, fırsat eşitliğinden yana, insana yatırım yapan, dayanışmacı, geleceği yakalayan, devrimci ve özgün…

İddiaya göre araştırma kapsamında görüşüne başvurulan 26 ilden 1067 kişi, “cumhuriyet” denildiğinde halk egemenliği, laiklik, aydınlanma, eğitim, sosyal devlet, adalet, hukuk gibi kavramlardan çok “kurumsal”, “özgün” gibi tamamen şirket diline ait yanıtlar verdi.

Ardından 6 Ekim Cuma akşamı, elbette Koç Holding’e bağlı Divan Grup’un ev sahipliğinde patronlar toplandı ve Marketing Türkiye, 52 şirkete “cumhuriyet değerlerini taşıyan marka” beratı verdi.

Şirketler arasında Coca-Cola, Nestle, Philips, Shell gibi cumhuriyet değerleri bir yana Türkiye’yle ilgisi olmayan uluslararası tekeller; Akbank, Doğuş Holding, Eczacıbaşı, Koç Holding, Pınar, Sabancı Holding, Ülker, Zorlu Holding gibi “kambersiz düğün olmaz” kabilinden büyük sermaye grupları, Baykar ve BİM gibi islamcı sermaye grupları yer aldı.

Gece, etkinliği düzenleyen pazarlama firmasının patronu Günseli Özen'in Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı mektupla son buldu. ''Cumhuriyet değerlerine'' sayılı şirketin sahip çıkmasından yakınan Özen, Atatürk'e şu sözlerle seslendi: ''Bizler, çok çalışıyoruz Paşam… Cumhuriyet Değerlerini Taşıyan kurumlar, onların yönetimleri çok çalışıyor, çok üretiyor. Bugün 100 yıl geçmiş olmasına rağmen Kurucu Değerler yaşıyor, yaşatılıyor.''

Gecenin sürpriziyse mektubun ardından geldi. Teknosa’nın Cumhuriyet’in 100. yılı için tasarladığı ve Atatürk’ün sesini analiz ederek modelleyen yapay zeka, mektuba Atatürk'ün sesinden yanıt verdi.

Etkinliğe dair medyanın tepkisi de dikkat çekici oldu. Kamuya ait olan Anadolu Ajansı, özel olarak DeFacto’nun ödül almasını haberleştirdi.

Dünya gazetesi, “Migros Cumhuriyet beratı aldı” haberi yapmayı tercih etti.

Aydınlık gazetesi, gayet normal bir etkinlik gibi “Cumhuriyet değerlerini taşıyan markalar belli oldu” başlıklı haberinde ajansın bültenine yer verip tüm şirketleri sıraladı.

''Cumhuriyet değerlerini'' taşıdığına kanaat getirilen şirketlerin listesi: