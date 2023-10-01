Güne soL'dan bakın: 1 Ekim 2023

Dünyada ve Türkiye’de bugün neler oldu? Neler konuşuldu? Günün önemli gelişmeleri ve soL’un özel içerikleri her akşam soL Haber'de.

Haber Merkezi

Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde bombalı saldırı

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın giriş kapısı önünde saat 09.30 sıralarında bombalı saldırı gerçekleştirildi.

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Meclis'in açılacağı gün Ankara'da bombalı saldırı girişimi: Yerlikaya'dan ‘suç örgütleri’ vurgulu açıklama

ANF, Ankara'daki saldırıyı HPG'nin üstlendiğini duyurdu

Fırat Haber Ajansı, HPG'nin Ankara'daki saldırıya ilişkin "Ölümsüzler Taburumuza bağlı bir timimiz tarafından gerçekleştirilmiştir" açıklaması yaptığını duyurdu.

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ANF, Ankara'daki saldırıyı HPG'nin üstlendiğini duyurdu

Erdoğan'dan yeni anayasa çağrısı: 'Her türlü uzlaşmaya açığız'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan "Lafa gelince darbe anayasasından şikayet edenler, iş somut adım atmaya gelince ne yazık ki konfor alanlarının dışına çıkmak istemediler" dedi.

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Erdoğan'dan yeni anayasa çağrısı: 'Her türlü uzlaşmaya açığız'

Yeşil Sol Parti'den 'Anayasa' açıklaması: 'Gelen taslak böyle olursa güç verecek pozisyonda oluruz'

Yeşil Sol Parti, Meclis'in açılışında düzenlediği basın toplantısında yeni Anayasa tartışmalarına ilişkin AKP'den gelecek taslağa destek şartını açıkladı.

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Yeşil Sol Parti'den 'Anayasa' açıklaması: 'Gelen taslak böyle olursa güç verecek pozisyonda oluruz'

 

Yine KYK yine skandal: Öğrencilerin yerleştirildiği yurt inşaat çıktı

İzmir'de Karabağlar KYK Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen öğrenciler, yurtta devam eden inşaat nedeniyle yurda alınmadı. Üniversiteler yarın açılacakken, öğrencilerin barınma sorunu sürüyor.

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Yine KYK yine skandal: Öğrencilerin yerleştirildiği yurt inşaat çıktı

 

Lodos Enerji Karaburun’da zeytin katliamı yaptı

Tarım Orman ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve EPDK'nin çelişkili raporları üzerine LODOS Enerji şirketi dün yaşları onun üzerinde bin zeytin ağacını dozerlerle sökerek katletti.

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Lodos Enerji Karaburun’da zeytin katliamı yaptı

 

Bir Ankara belgeseli: Asfaltın altında dereler var!

Ankara'nın bugün üzerinde fark etmededen yürüdüğümüz asfaltın altında kalan dereleri yönetmen Yasin Semiz ile soL için konuştuk: "Asfaltın altında dereler var".

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Bir Ankara belgeseli: Asfaltın altında dereler var!

Tarikatların Ensesindeyiz'den kamu emekçilerine 'Diyanet' çağrısı: Gericiliğe karşı sesimizi yükseltelim

Diyanet'in 8 bakanlığa, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle gönderdiği genelgeye karşı Tarikatların Ensesindeyiz kamu emekçilerine seslendi, "Hep birlikte gericiliğe karşı sesimizi yükseltelim" denildi.

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Tarikatların Ensesindeyiz'den kamu emekçilerine 'Diyanet' çağrısı: Gericiliğe karşı sesimizi yükseltelim

 

Seçim öncesinde atama sözü, sonrasında 'bütçe yok' bahanesi: PDR'ciler norm düzenlemesi istiyor

PDR'cilere atama sözü veren iktidar, seçimden sonra "bütçe yok" dedi. soL'a konuşan PDR'ciler, "Neden devlet elindeki yetişmiş insan gücünü deprem bölgesindeki okullara yönlendirmiyor? sorusunu sordu.

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Seçim öncesinde atama sözü, sonrasında 'bütçe yok' bahanesi: PDR'ciler norm düzenlemesi istiyor

Anadolu’da bir şehir ve bir cumhuriyet subayının anıları üzerinden…

Asıl kutlama, cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkan komünistlerle Hasan Tahsinler gibi irade gösterebilen cesur ve kararlı yurtsever cumhuriyetçilerin birlikte mücadele nefesleriyle olmalı.

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Anadolu’da bir şehir ve bir cumhuriyet subayının anıları üzerinden…