Yine KYK yine skandal: Öğrencilerin yerleştirildiği yurt inşaat çıktı

Koğuş sistemini anımsatan odalar, hijyenik olmayan yurt koşulları, üniversite kazandığı şehirde barınma sorunu yaşayan öğrenciler... Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ait yurtlarda yaşanan sorunlar devam ediyor.

İzmir'de bulunan Karabağlar KYK Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen öğreciler, yurtta devam eden inşaat nedeniyle yurda alınmadı. Öğrenciler, İzmir'deki başka bir KYK yurda yönlendirildiler ancak doluluk nedeniyle yönlendirildikleri yurda da yerleştirilmediler. Okulları yarın açılacak olan öğrencilere herhangi bir açıklama yapılmazken, öğrencilerin bekleyişi devam ediyor.

Yurt diye yerleştirildiler, inşaat çıktı

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı, birçok üniversitede yarın başlayacak. Bu nedenle şehir dışında eğitim görmekte olan öğrenciler, kayıtlı oldukları üniversitelerin bulunduğu illere dönmeye başladı. Kira krizi, hayat pahalılığı, özel yurtların fahiş ücret politikaları gibi nedenlerden dolayı, birçok öğrenci standartların çok altında hizmet vermekte olan KYK yurtlarında barınmak zorun kalıyor.

Geçtiğimiz haftalarda yurt başvuru sonuçlarını açıklayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak "An itibarıyla 81 il, 260 ilçe ve KKTC’de olmak üzere 822 yurt ve toplam 950 bin yatak kapasitesi ile gençlerimizin hizmetindeyiz" iddiasında bulunmuştu.

KYK yurtlarında halihazırda birçok problem yaşanırken, yurt hakkı kazanan ve yerleşmek için yurda giden öğrenciler şimdi de sokakta kaldı.

İzmir'de bulunan Karabağlar KYK Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleşmek için dün ve bugün yurda giden öğrenciler, inşaatı hala devam etmekte olan yurt ile karşılaştı.

'Bir hafta sonra açılacak' denildi, başka yurda yönlendirildi

Öğrencilere konuya dair tutarlı herhangi bir açıklama yapılmazken, yurdun bir hafta sonra açılacağı iddia edildi. Ancak resmi bir kaynak tarafından konuya dair bilgilendirme yapılmadı.

Yurt memurlarının, öğrencilere kalacak bir yere sahip olup olmadığını sorduğu ve kalacak yeri olmayan öğrencileri İnciraltı KYK Erkek Öğrenci Yurdu'na yönlendirdiği öğrenildi.

Konuya ilişkin soL'a konuşan bir öğrenci, "Yurt olup olmadığı belli olmayan bir inşaat alanıyla karşılaştık. Bir sürü öğrenci eşyalarıyla dışarıda bekliyordu. Memur 'Kalacak yeriniz var mı? Yurda alımı bir hafta sonra yapacağız. Yeriniz yoksa İnciraltı KYK Erkek Öğrenci Yurdu'na gidin' dedi. Ama bizden ne isim aldılar, ne de belge. Yönlendirdikleri yurt boş mu, bilgi yok" dedi.

Yönlendirildikleri yurda da yerleşemediler

İnciraltı KYK Erkek Öğrenci Yurdu'na yönlendirilen öğrencilerin bir kısmı, üniversitesi bir hafta sonra başlayacak olan öğrencilerin odalarına yerleştirildi. Konuya ilişkin konuşan öğrenci, "Öğrenciler, okulları bir hafta sonra başlayacak kişilerin odalarına yerleştirilmişler ama bu kişiler de yerleştirilen öğrencilerin odalarında kalmalarını kabul etmemiş. Çünkü yurt ücretlerini peşin ödemişler ve yataklarında başkalarının kalmasını istemiyorlar" ifadelerini kullandı.

İnciraltı'ndaki yurda yönlendirilen öğrencilere, "Karabağlar'daki yurtta bir blok açıldı, oraya yerleşebilirisiniz" denildiği öğrenildi. Tekrardan Karabağlar KYK Erkek Öğrenci Yurdu'na dönen öğrenci ve veliler ise söz konusu bloğun açılmadığını aktardı.

Belirsizlik devam ediyor, müdür açıklama yapmıyor

İnşaat halindeki yurdun birkaç katının temizlenerek, geçici olarak öğrencilerin kullanımına açılacağı belirtildi. Ancak söz konusu iddia ile ilgili de net bir bilgi bulunmuyor.

İddiaye dair konuşan başka bir öğrenci, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan karmaşıklıktan dolayı desteğe gelen başka bir yurdun müdürü, konuya ilişkin açıklama yaptı. İzmir'deki diğer erkek yurtlarının dolduğunu, bu nedenle inşaat halindeki yurdun birkaç katının temizlenerek geçici olarak öğrencilere açılacağını söyledi. Ancak bununla ilgili de net bir bilgi yok, akşamüzeri haber vereceklerini söylediler. Müdür ayrıca, 'Akrabası olan akrabasına gitsin' türünde de bir konuşma yaptı."

Karabağlar KYK Erkek Öğrenci Yurdu müdürünün, yurda geldiği ancak öğrenci ve velilere herhangi bir açıklama yapmadığı belirtildi. Yarın okulları açılacak öğrencilerin barınma sorunu hala çözüme ulaşmazken, yurt müdürünün açıklama yapması bekleniyor.