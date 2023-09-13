KYK başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2023-2024 öğretim yılı yurt başvuru sonuçları açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler ile hâlâ bir yükseköğretim programına devam eden ön lisans, lisans, özel yetenek, ek kontenjan, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yurt başvuruları sonuçlandı.

KYK yurt başvuru sonuçları duyurusu Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından yapıldı.

Yerleştirme sürecinin ilk aşamasının tamamlandığını belirten Bak, Pazartesi ve Perşembe günü olmak üzere yedek yerleştirmeleri de açıklayacaklarını belirtti.

Öğrenciler, başvuru sonuçlarını "https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama" adresinden öğrenebilecek. YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerde kayıtlarını gerçekleştirebilecek.