Depremzedeler KYK yurtlarından çıkarılıyor: '15 gün süre verildi'

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, KYK yurtlarına yerleştirilen depremzedelere 15 gün süre verilerek yurtları terk etmelerinin istendiğini söyledi.

Mehmet Güzelmansur, "Bu insanlarımıza ya 'Hatay'da konteynır kentlerde kalın ya da kira yardımı alın' deniliyor. Hastası olan, bebeği olan, depremin psikolojik travmalarını hâlâ atlatamayan, hatıralarını, evini, işini her şeyini kaybedenler, geri dönme durumu olmayanlar 'Ne yapacağız?' diyorlar" diye konuştu.

TBMM'de konuşan Güzelmansur şunları söyledi:

"KYK yurtlarında kalan depremzede vatandaşlarımızın yurtlardan çıkmaları için, bir kısmına bu ayın 15'ine kadar, bir kısmına da ay sonuna kadar süre verildi. Üniversitelerin açılacağı, tadilat yapılacağı gerekçe gösteriliyor. Bu insanlarımıza ya 'Hatay'da konteynır kentlerde kalın ya da kira yardımı alın' deniliyor. Hastası olan, bebeği olan, depremin psikolojik travmalarını hâlâ atlatamayan, hatıralarını, evini, işini her şeyini kaybedenler, geri dönme durumu olmayanlar 'Ne yapacağız?' diyorlar. 3 bin lira, 5 bin lira kira yardımıyla nasıl ev bulsunlar? Ya kira yardımını artırın ya da dönme durumu olmayanlar için bulundukları illerde yurtlar dışında başka çözümler üretin."