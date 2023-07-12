Hatay Valisi'nin sözü enkaz kaldırma şirketlerine geçmiyor mu?

Deprem bölgesi Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarında, yasağa rağmen "yerinde ayrıştırma" ve "susuz enkaz kaldırma" uygulaması devam ediyor. Yurttaşlar Valiliğin yasak kararına uymayan şirketleri durdurmadığını belirterek tepki gösteriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve yerel yönetimlerin deprem bölgelerinde aldıkları kararla susuz enkaz kaldırma çalışması ve yerinde ayrıştırma işlemleri yasaklanmıştı. Uzmanların özellikle asbest tehlikesine dikkat çektikleri susuz yıkımlarda ve yerinde ayrıştırma işlemleri sonucunda özellikle solunum yollarında sağlık sorunları görülebiliyor.

Konuya dikkat çeken Türkiye Komünist Partisi Hatay İl Örgütü, yönetmeliğe uygun hareket etmeyen şirketleri uyarıyor ve yönetmeliğe aykırı yapılan çalışmaları ilgili birimlere aktararak engellemeye çalışıyor.

Hatay'da TKP Hatay Defne İlçe Örgütü tarafından yapılan açıklama susuz enkaz kaldırma ve yerinde ayrıştırma işlemlerinin her şeye rağmen devam ettiğini gösteriyor. Böyle olunca da akıllara şirketlerin hangi mazeretle ya da nereden aldıkları cesaretle valiliğin talimatlarına uymadıkları sorusu geliyor.

Susuz enkaz kaldırma ve yerinde ayrıştırma konusunda dikkat çeken, TKP Hatay Defne İlçe Örgütü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Hatay Valiliğince yasaklandığı açıklanan 'yerinde ayrıştırma' işlemine birçok yerde devam ediliyor. Asbest oranının %95 üzeri olduğu bilinmesine rağmen sulama işlemi olmadan yıkım yapılıyor.

12 Temmuz saat 15.00 itibari ile Hatay Defne Armutlu Mahallesi, Harbiye caddesi, Dursunlu mahallesi, Aşağıokçular ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün karşısındaki binada yerinde ayrıştırma yapılmaktadır.

Hatay Valiliği, vatandaşlardan yerinde ayrıştırma yapanları şikayet etmelerini isterken yıkımların denetlenmediği ve yıkım şirketlerinin halk sağlığına aykırı şekilde yıkım yaptığı TKP Defne İlçe Örgütü tarafından tespit edilmiştir. Şirketlerin kârı, halk sağlığından daha değerli olamaz! Sözünüzün arkasında durun! Susuz yıkım ve yerinde ayrıştırmayı durdurun!"