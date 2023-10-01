Lodos Enerji Karaburun’da zeytin katliamı yaptı

Özel Çevre Koruma Bölgesi olmasına karşın ilçe sınırlarının yüzde 80’ini enerji şirketlerine açılmasıyla birlikte tarım alanları yok ediliyor. Tarım Orman ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) çelişkili raporları üzerine LODOS Enerji şirketi dün yaşları onun üzerinde bin zeytin ağacını dozerlerle sökerek katletti.

Karaburun’da yağma sürüyor. Yaylaköy’de GES ve RES yatırımlarını sürdüren yerleşim bölgelerinin dibine santral kuran, doğal yaşam alanlarını bozan enerji şirketlerinden LODOS’tan dün yeni bir hamle daha geldi.

On yaşını geçkin 16 bin zeytin ağacının bölgesine dozerlerle giren şirket, yaklaşık 1000 ağacı kökleyip, toprağın altına gömdü.

Yaylaköy’den zeytin alanının ortaklarından Mustafa Şenbahar yılların emeğiyle yetiştirilen zeytin ağaçlarının köklenmesiyle ilgili olarak “Burada katliam yapıldı. Tarım Bakanlığı’nın arazinin tarım alanı olduğu görüşüyle ilgili son yazısına karşın şirket, bine yakın ağacımızı söktü. Hafta sonu yapılan bu operasyonla oldubittiye getirmek istiyorlar. Bu katliamı durdurun” dedi.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da şu açıklamayı yaptı:

“Karaburun’daki bu kıyıma yeter artık diyoruz. Rüzgâr ve Güneş Enerji Santralleri tarım- hayvancılık alanlarına yapılmasın çağrımıza rağmen, dün Yaylaköy’de zeytin talanı yaşandı. Lodos firması, ÇED toplantısında yapamadığı - halkımızın geçit vermediği genişleme çalışmasını; yaklaşık 16 bine yakın zeytin ağacının yer aldığı Devletimizin köylümüze kiraladığı zeytinlik sahasından 1000’e yakın zeytin ağacını sökerek zorla sağlamaya çalıştı. Kurumlarımızın resmi raporlarında zeytinlik olduğu tespitliyken, ağaçları sökerek ‘çorak’ alan yaratma hedefinin parçasıydı yaptıkları talan. Biz, zeytinime dokunma ve keçilerimiz yaşasın derken, firma, bu yaptıklarıyla Karaburun’da bıçağı kemiğe saplamıştır. Lodos, rüzgâr ektiyse, fırtına biçecektir! Yeni RES’lerinizi size yaptırmayacağız! Zeytine, keçiye yenileceksiniz.”