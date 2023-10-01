Erdoğan'dan yeni anayasa çağrısı: 'Her türlü uzlaşmaya açığız'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki bombalı saldırı girişimi nedeniyle TBMM'de güvenlik önlemleri alındı.

AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'e geldi. Erdoğan, TBMM'ye gelişinde TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Tören Birliği kıtasını selamlayan Erdoğan, Şeref Kapısı önünde kendisini karşılayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Genel Kurul salonuna geçti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti.

Ankara'daki bombalı saldırı girişimine değinen Kurtulmuş, "Hiç şüphesiz bu terör saldırısını ortaya koyanların 1 Ekim gibi bir günü tespit etmiş olmaları manidardır, tesadüfi değildir" dedi.

Yeni anayasa çağrısı

Kurtulmuş'un ardından Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti.

Yeni anayasa ile ilgili mesaj veren Erdoğan, "Yeni Anayasa meselesi 10 seneyi aşkın bir süredir ülkemizin ve meclisimizin gündemindedir. Biz Cumhur İttifakı olarak biz kendi hazırlıklarımızı yaptık. Ardından diğer siyasi partileri de kendi hazırlıklarını yapmaya ve kamuoyu ile paylaşamaya davet ettik. Bu samimi davetimiz karşılık bulmadı" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Lafa gelince darbe anayasasından şikayet edenler, iş somut adım atmaya gelince ne yazık ki konfor alanlarının dışına çıkmak istemediler. Buna rağmen biz umudumuzu kaybetmedik."

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

‘Yeni anayasa ile birlikte yönetim sistemi tartışmalarını sona erdirme imkanı bulacağız’

Bu vesile ile cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk döneminde tecrübelerin ışığında ortaya çıkan iyileştirme ihtiyacını da yeni anayasa çalışmaları kapsamında değerlendirebileceğimizi ifade etmek istiyorum. Yeni anayasa ile birlikte yönetim sistemi tartışmalarını sona erdirme imkanı bulacağız. Gördüğünüz gibi biz ülkemizi ve milletimizi Türkiye yüzyılı anayasasına kavuşturmak için her türlü uzlaşmaya açık davranıyoruz. Diğer siyasi aktörlerden de aynı yapıcı yaklaşımı bekliyoruz.

Bombalı saldırı

"Bu sabah, emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesi neticesinde iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terörün son çırpınışlarıdır.

FETÖ ihanet şebekesinin bilhassa yurt dışında yuvalanan militanları vasıtasıyla yaymaya çalıştığı yıkılmadık ayaktayız havası bir çeşit mezarlıkta ıslık çalma gayretidir. Bu ülkede bir daha asla FETÖ yeniden dirilemeyeceği gibi benzer örgütlerin de yeni ihanetler sergileyebilmesi mümkün değildir."

Altın Portakal Film Festivali çıkışı

"Ne devletimiz ne milletimiz ne de siyaset kurumu böyle bir durumun ortaya çıkmasına izin vermeyecektir. Operasyonlarımız neticesinde adeta can çekişen terör örgütlerine siyasi hesaplarla moral aşılamanın vebali çok ağır olacaktır. Özellikle sanat öne sürülerek milli iradeye kast edenlerin propagandasının yapılmasını kabul edemeyiz. Kültür sanat gibi insanı yücelten ortak değerlerin insanlık ve demokrasi düşmanların istismar alanı haline dönüşmesine sorumluluk makamında olan bizlerin karşı çıkması hayati öneme sahiptir."

Avrupa Birliği tepkisi

"Biz demokrasi adalet ve özgürlükler noktasında Kopenhag Kriterlerini gerekirse ankara kriterleri yapar yine yolumuza devam ederiz. Son 21 yılda hak ve özgürlükler konusunda hayata geçirdiğimiz sessiz devrim olarak nitelenen tüm reformları birileri istediği için değil milletimizi en ilerisine layık olduğu için yaptık. AB ‘ye rağmen sabırla bugünlere getirdiğimiz tam üyelik sürecimizde yeni dayatmalara yem, şartlara tahammülümüzün kalmadığını burada tekrar ifade etmek istiyorum."

AİHM tepkisi: 'Bardağı taşıran damla'

"Avrupa Konseyi’nin bir kurumu olan AİHM’nin verdiği son kararlar adeta bardağı taşıran damla olmuştur. Bu karardan cesaret alan terör örgütü mensupları ve yandaşları beyhude yere heveslenmesinler mahşeri vicdanda zaten mahkum olan FETÖ’cü alçaklara bu karardan ekmek çıkmaz. bir kez ihanet eden unutmayın her zaman ihanet eder. Milletimiz bir kere ısırıldığı delikten ikinci kez ısırılmayacak kadar feraset sahibidir.

Bizim de terör örgütleriyle aynı hizada sıralanan kurumların kararlarına ne saygı duymamız ne de onların dediklerine kulak asmamız mümkün değildir."