Güne soL'dan bakın: 1 Aralık 2023

Asgari ücret tartışmaları büyük sermaye saldırısının habercisi

Sermaye asgari ücret komisyonu daha toplanmadan “hedef enflasyon", “yılda bir kez zam”, “vergiyi tabana yayma” hedeflerini ilan etti. İşçileri 2024’ün ikinci yarısında daha büyük bir saldırı bekliyor.

Erdoğan'ın 'pazarladığı' kadına yönelik şiddet genelgesi: Her genelgede aynı boş teraneler

AKP döneminde binlerce kadın cinayeti meydana gelirken, kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik açıklanan eylem planları soyut tekrarlardan öteye geçmedi.

Erdoğan, BAE ve Katar'dan 20 milyar dolar isteyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta Körfez'e gerçekleştireceği ziyaret sırasında Asya'yı Avrupa'ya bağlayacak ulaşım koridorunun hayata geçmesi için 23,5 milyar dolarlık kaynak arayacak.

İşte büyük tuzağın hesabı: Şu an asgari ücret 3.477 lira olacaktı!

İktidar ve sermaye asgari ücreti "hedef enflasyon"a göre yılda bir kez belirlemek istiyor. Son 2 yılda eğer buna göre hesaplama yapılsaydı, şimdi asgari ücret 3 bin 477 lira olacaktı.

'Fenomen' tarikatçı öğretmene gerici müfredat da yetmedi: Tüm derslerde Kuran kursu ve din eğitimi veriyor

AKP'nin dindar nesil hedefli uygulamaları tarikatçıları cesaretlendirdi. 'Fenomen' gerici öğretmen Aytaç Demir, müfredatı yok sayıp Kuran kursu ve din eğitimi vermeye başladı.

İstanbul'un enflasyonu açıklandı: Yıllık artış yüzde 73,89

İTO'nun açıkladığı verilere göre, İstanbul'da perakende fiyatlar kasım ayında yıllık bazda yüzde 73,89 arttı.

Kemal Okuyan: Cumhuriyeti halktan çaldılar ve el koydular

TKP Genel Sekreteri Okuyan, "Türkiye Cumhuriyeti’nin sorunları ne yazık ki Erdoğan’la başlamadı. Cumhuriyeti halktan çaldılar ve el koydular bu kadar basit" değerlendirmesinde bulundu.

DİSK-AR: Asgari ücret ortalama ücrete yaklaşıyor

DİSK-AR'ın araştırmasına göre; Avrupa ülkeleri içinde en düşük asgari ücrete sahip beşinci ülke olan Türkiye, AB ülkeleri ve ABD arasında en düşük TİS kapsamı oranına sahip iki ülkeden birisi.

Erdoğan'a hatırlatma: '2023'te Ay'a gidiyoruz' sözü için son bir ay!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılının sonuna kadar "milli roketle" Ay'a gidileceğini "İnşallah Ay'a gidiyoruz" diye duyurmuştu. Peki gerçekten kalan son 1 ayımızda Ay'a gidebilecek miyiz?

İsrail Gazze'de saldırıyor: Çok sayıda sivil ve bir gazeteci yaşamını yitirdi

İsrail ateşkesin sona ermesinin ardından Gazze'ye saldırı başlattı. İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'u savaş alanı ilan etti. Bir gazeteci ve 32 Filistinli yaşamını yitirdi.

İlk toplantı bugün yapılacaktı: Asgari ücret görüşmesi ertelendi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 1 Aralık'ta yapılacağı açıklanan ilk toplantısı ertelendi. Toplantının neden ertelendiğiyse henüz açıklanmadı.